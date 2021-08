Będą podwyżki dla prezydenta, jego poprzedników i samorządowców. Zarobią od 40 do 60 proc. więcej

Projekt nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Sejm. Jak zakładają autorzy nowelizacji, ma ona na celu urealnienie świadczeń przysługujących prezydentowi, a także wszystkim jego poprzednikom.

Prezydent według nowych zasad otrzymywać będzie 9,8-krotność kwoty bazowej oraz dodatek funkcyjny w wysokości 4,2-krotności kwoty bazowej, która w 2021 roku wynosi dla służby cywilnej 2031,96 zł. Oznacza to, że prezydent otrzyma Nieco ponad 19,9 tys. złotych podstawy i 8,5 tys. dodatku. Łącznie będzie to około 28,5 tys. złotych brutto. Oznacza to podwyżkę o około 40 proc.

Więcej dla samorządowców

Na ustawie zyskają także samorządowcy. W nowelizacji przewidziano wzrost wysokości maksymalnych diet dla radnych. Według nowych zasad będzie to 2,4-krotność kwoty bazowej według zapisów ustawy z 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

Ustalono maksymalne wynagrodzenie dla marszałków i wicemarszałków województw oraz pozostałych członków zarządu województwa. Przepisy będą dotyczyć także prezydentów miast, starostów, wójtów, burmistrzów, burmistrzów dzielnic m st. Warszawy i innych członków zarządów dzielnic m st. Warszawy.

Ich wynagrodzenie nie będzie mogło przekraczać 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie. Oznacza to wzrost wynagrodzeń nawet do 60 proc.

