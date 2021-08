Zmiany w 500+ są dyskryminujące? Rządowe Centrum Legislacji ostrzega

W przyszłym roku według planów rządu świadczenie 500+ ma zostać przeniesione w całości do internetu. Oznacza to rezygnację z możliwości składania papierowych wniosków w gminach, a także koniec przekazywania środków do ręki uprawnionych. Mają one trafiać wyłącznie na konta bankowe – przypomina „Dziennik Gazeta Prawna”.

Elektroniczną obsługę świadczeń zastosowano już w ramach programu „Dobry Start”, czyli dodatku w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną. Skala beneficjentów jest jednak w tym wypadku dużo mniejsza. Od lipca 2021 roku za obsługę świadczenia odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od przyszłego roku ZUS za pośrednictwem platformy PUE ZUS ma obsługiwać także 500+. Swoje wątpliwości w tej sprawie wyrażają nie tylko samorządy, ale także Rządowe Centrum Legislacyjne.

Projekt Ministerstwa Rodziny wyklucza

Zdaniem RCL projekt zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, który przygotowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, może być wykluczający dla części społeczeństwa, które nie ma dostępu, lub nie chce korzystać z internetowej formy składania wniosku. Takie osoby mogą zdaniem RCL stracić możliwość pobierania świadczeń wychowawczych na dzieci.

Resort wśród zalet takiego rozwiązania wskazuje głównie duże oszczędności. Zdaniem autorów projektu zmian, mogą one przynieść nawet 3,1 miliarda złotych w ciągu 10 lat. Ministerstwo podpiera się także danymi, które wskazują, że obecnie i tak znakomita większość wniosków składana jest za pośrednictwem internetu.

