PZPN z gigantyczną stratą finansową za 2020 rok. Na same badania covidowe wydano 3 mln zł

Polski Związek Piłki Nożnej przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2020. Wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych na walnym zgromadzeniu wyborczym przekazał, że pandemia spowodowała, wykazanie straty na poziomie 54 milionów złotych.

– Za rok 2020 wykazujemy stratę w wysokości 54 milionów złotych. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, jaki to był rok. Wszyscy przeżyliśmy go ciężko, niektórzy mniej, niektórzy bardziej, a niektórzy tragicznie – powiedział Eugeniusz Nowak, prezes Kujawsko-pomorskiego ZPN, ustępujący wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych.

Pandemia zatrzymała również piłkę

Słabe wyniki finansowe były spowodowane oczywiście pandemią koronawirusa. Spowodowało to problemy nie tylko w klubach, które nie mogły grać, ale także w związkach regionalnych.

– Zdajemy sobie sprawę, że w okresie pandemii wystąpiły trudności zarówno w klubach, jak i związkach wojewódzkich. Posypały się pewne plany, czego nikt z nas nie był winien. Musieliśmy przerwać rozgrywki od najwyższej do najniższej klasy – dodał.

Zapasy finansowe PZPN

Kłopoty przełożyły się także na kluby, które ze względu na zawieszone rozgrywki także nie zarabiały na dniach meczowych. Jak podano, zanotowane straty nie były wyjątkowo dotkliwe głównie dzięki zgromadzonym przez lata środkom.

– Dzięki temu, że przez kilka ostatnich lat zaoszczędziliśmy i mieliśmy zgromadzone zasoby finansowe, mogliśmy dokonać pewnego wsparcia. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie udało się w pełni wypełnić luk, które nastąpiły w wyniku różnych zdarzeń. Wielu przypadkach w znacznej części pomogły klubom i związkom – powiedział ustępujący wiceprezes.

100 milionów zł dla polskiej piłki

Przedstawiono także poziom pomocy PZPN dla klubów i związków regionalnych. Wydano na ten cel ponad 100 mln złotych.

– W zeszłym roku z pożytkiem dla państwa i piłki nożnej wydaliśmy dodatkowe, nieprzewidziane 100 milionów złotych, z czego około 48 mln zł na wsparcie solidarnościowe dla klubów Ekstraklasy, pierwszej, drugiej i trzeciej ligi. Kwotą około 1 mln zł zasililiśmy także kluby futsalowe. Na badania covidowe wydaliśmy 3 mln zł – podsumował Eugeniusz Nowak.

