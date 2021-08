Jak zagraniczne wakacje, to statystyczny Polak wybierze Grecję. Co jeszcze wiadomo o naszych preferencjach?

Wakacje.pl, serwis umożliwiający rezerwację wyjazdów, przeanalizował statystyki sprzedaży wyjazdów rozpoczynających się między 15 sierpnia a 31 października tego roku zrealizowanej w portalu i w należących do niego biurach stacjonarnych do 18 sierpnia br. Na tej podstawie powstał portret typowego polskiego urlopowicza. Jaki więc jest ten „Polak na wakacjach”?

Statystyczny Polak, który chce wyjechać za granicę z biurem podróży, tradycyjnie wybiera kraje basenu Morza Śródziemnego. Na pierwszym miejscu w rankingu 10 najpopularniejszych krajów znalazła się Grecja z niemal 29-procentowym udziałem w sprzedaży wyjazdów rozpoczynających się między 15 sierpnia a 31 października 2021 roku. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się Turcja – w analizowanym okresie wybierze się tam o 3,1 pkt. proc. osób więcej niż dwa lata temu. Kolejne miejsce w zestawieniu należy do Egiptu, który obecnie wybiera co dziesiąty klient Wakacje.pl.

Szczyt zestawienia od lat pozostaje praktycznie taki sam: greckie wyspy zdecydowanie królują w wyborach wakacyjnych rodaków.

Na wakacjach chcemy się rozpieszczać

Wakacje.pl przeanalizowały również, ile w tym roku Polacy wydają na swoje wyjazdy. Na tę kwestię trzeba spojrzeć nieco szerzej – ponieważ podróżujemy w większym gronie niż przed rokiem, wzrosła średnia wartość rezerwacji. Drugi czynnik to ceny, które są w tym roku już na realnym poziomie, a nie na zaniżonym, jak bywało jeszcze przed kilkoma laty, trzeci to chęć do spędzania wakacji w obiektach o lepszym standardzie niż zazwyczaj.

- C zęść klientów jest skłonna przeznaczyć wyższe kwoty na wyjazd, by zrekompensować sobie długie miesiące zamknięcia. A ponieważ w okresie pandemii wielu udało się zaoszczędzić dodatkowe pieniądze, teraz chętnie je przeznaczają na bardziej komfortowe wakacje – tłumaczy Jolanta Kołodziejczyk, dyrektor produktu w Wakacje.pl.

Większa popularność wyjazdów w szerszym gronie, pobyty w bardziej luksusowych obiektach niż w latach poprzednich – to wszystko przekłada się na średnią wartość rezerwacji wycieczki do Grecji (łączna kwota na wszystkich uczestników) w wysokości 7 681 zł (+18 proc. wobec 2019 roku). W przypadku Turcji jest to 7 676 zł (+16,9 proc. wobec 2019 roku), a przy Egipcie 7151 zł (+16,6 proc. wobec 2019 roku).

Królują wyjazdy tygodniowe

Niemal w każdym kraju z pierwszej dziesiątki przeważają pobyty 7-dniowe. Podobny trend obserwowaliśmy zarówno w zeszłym roku, jak i przed dwoma laty. Wyjątkiem jest Dominikana, w przypadku której klienci decydują się na wyjazdy o niestandardowej długości pobytu (zazwyczaj 10-, 11-dniowe), co z kolei wynika z programów touroperatorów. Jeśli spojrzymy na pierwszą trójkę najczęściej wybieranych krajów, okaże się, że na tygodniowy wypoczynek wyjedzie odpowiednio 79,9 proc. klientów podróżujących do Grecji,66,6 proc. do Turcji i 58 proc. do Egiptu.

Na urlop najchętniej samolotem

Zgodnie z przewidywaniami przeważająca większość klientów Wakacje.pl decyduje się na wycieczkę lotniczą – takich osób jest aż 96,5 proc. Na dojazd własny zdecydowało się 2,7 proc. osób, podróż autokarem wybrało 0,8 proc. klientów (dla porównania: 0,6 proc. w 2020 roku i 1,3 proc. w 2019 roku).

Nie ma też zaskoczenia w przypadku najczęściej wybieranej formy wyżywienia. W niemal wszystkich krajach przeważa opcja all inclusive (ewentualnie ultra all inclusive), wyjątkiem jest Chorwacja, gdzie najwięcej osób decyduje się na dwa posiłki dziennie (40,8 proc.). W Grecji opcję „wszystko w cenie” wybiera 85,5 proc. klientów, w Turcji 98,8 proc., w Egipcie 99,1 proc., w Hiszpanii 75 proc., a w Bułgarii 81,7 proc.

Pamiętajmy przy tym, że powyższy obraz to nie jest portret typowego Polaka. Jakikolwiek wyjazd z domu staje się udziałem jedynie co drugiego z nas. W ubiegłym roku ponad połowa, bo aż 54 proc. ankietowanych przyznała, że w ogóle nie wyjeżdżała na wakacje. Z tej grupy tylko część wyjeżdża za granicę.

