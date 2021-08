MF zapewnia: Finansowanie 500+ i 300+ jest niezagrożone. Czego dowiadujemy się z budżetu na 2022 rok?

Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2022 rok. Wydatki budżetowe mają się zamknąć na poziomie 505,6 mld zł (czyli o 18,8 mld zł więcej niż w 2021 r.). Resort zapewnia, że finansowanie programów w rodzaju 500+ czy 300 zł na wyprawkę szkolną jest niezagrożone. Świadczenia emerytalne zostaną zwaloryzowane o wskaźnik 104,89. Na jakie inne cele pójdą większe wydatki?

Wydatki na ochronę zdrowia mają urosnąć do 5,75 proc. PKB (w 2023 roku mają zaś urosnąć do 6 proc.), a na obronność – do 2,2 proc., czyli o 0,2 pkt. proc. więcej niż wymaga od swoich członków NATO. Waloryzacja emerytur ma powiększyć świadczenia o 4,89 proc. O 4,4 proc. urośnie fundusz wynagrodzeń w budżetówce – wylicza „Dziennik Gazeta Prawna”.

Ministerstwo Finansów szacuje, że średnia miesięczna płaca w gospodarce narodowej wyniesie 5922 zł brutto (obecnie: 5167 zł).

Dochody wyższe niż w 2021 roku

Projekt budżetu na 2022 rok wygląda bardzo obiecująco. „Łączne dochody mają wynieść 475,6 mld zł, czyli aż o 71 mld zł więcej niż plan na 2021 r. Szczególnie szerokim strumieniem płynąć ma VAT, który ma przynieść ponad 231 mld zł. To aż 50,4 mld zł więcej niż założone w tegorocznej ustawie budżetowej 181 mld zł (choć trzeba przyznać, że wykonanie będzie zapewne wyraźnie wyższe)” – pisze „Rzeczpospolita”.

Znacząco mają się także zwiększyć dochody z CIT – do 51 mld zł, z 32 mld zł szacowanych na ten rok. Dynamicznie rosnące VAT i CIT mają z nawiązką pokryć ubytek w dochodach z PIT, które powinny się zmniejszyć o ok. 2,4 mld zł ze względu na reformę podatkową w ramach Polskiego Ładu.

