British Airways chce konkurować z Ryanairem. Wymusiła to pandemia

W notatce skierowanej do pracowników, dyrektor generalny Sean Doyle napisał, że British Airways planują „nową spółkę zależną”, która będzie działać równolegle z istniejącą długodystansową linią na londyńskim lotnisku Gatwick – informuje CNN Business.

Doyle dodał, że nowa linia lotnicza będzie dążyć do obsługi „wysoce konkurencyjnych” tras krótkodystansowych z drugiego co do wielkości lotniska w Londynie, a jej start jest planowany najpóźniej latem 2022 roku.

Rzecznik przewoźnika potwierdził, że trwają rozmowy ze związkami zawodowymi „nad propozycjami krótkodystansowych lotów z Gatwick”, ale odmówił dalszych komentarzy.

Nie po raz pierwszy British Airways chce uruchomić tanie linie lotnicze. Pierwszą próbą były linie Go Fly, które zadebiutowały w 1998 roku i startowały z londyńskiego lotniska Stansted do różnych miast na całym kontynencie. Linia została kupiona cztery lata później przez EasyJet, obecnie największą linię lotniczą działającą z Gatwick.

Klientów trzeba szukać na krótkich trasach

Reaktywacja pomysłu stworzenia tanich linii wynika z przetasowań, jakie w branży lotniczej spowodowała pandemia. Zainteresowanie pasażerów lotami na trasach transatlantyckich jest niskie i nie ma pewności, czy w najbliższych miesiącach sytuacja zmieni się na korzyść przewoźników. W tej sytuacji muszą zawalczyć o klientów na trasach europejskich, które do tego są tańsze.

Ryanair i EasyJet ze sporym optymizmem patrzą w najbliższą przyszłość. Obie linie spodziewają się, że między lipcem a wrześniem odzyskają od 60 proc. do 80 proc. swojego ruchu pasażerskiego sprzed pandemii, czyli znacznie więcej niż 45 proc. prognozowane przez IAG (międzynarodową korporację linii lotniczych Iberia oraz British Airways)

W pierwszej połowie tego roku British Airways odnotował stratę w wysokości 2,3 miliarda euro.

