ZUS przejmuje 500+. Urzędnicy boją się o pracę

Od stycznia za obsługę programu Rodzina 500+ odpowiedzialny będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory było to zadanie pracowników społecznych.

Decyzja podjęta bez konsultacji

Taka zmiana zawarta w projekcie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie podoba się żadnej z zainteresowanych grup, a więc ani pracownikom ZUS-u, ani pracownikom społecznym. Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związkowej Alternatywy mówił w rozmowie z „Wprost”, że do samej tylko obsługi wniosków o świadczenie 500+ zatrudniono 10 tys. pracowników socjalnych i teraz drżą oni o pracę. Z kolei pracownicy ZUS czują się przeciążeni obowiązkami (w czasie pandemii spadła na nich obsługa wniosków o pomoc z tarcz antykryzysowych) i nie chcą podejmować się nowych zadań.

Szumlewicz powiedział, że podejmując decyzję o przekazaniu obsługi 500+ ZUS-owi bez konsultacji z samymi zainteresowanymi, rząd zjednoczył obie grupy zawodowe i dał im kolejny argument do tego, by we wrześniu przystąpiły do strajku o lepsze warunki pracy i płacy.

Samorządy stracą pieniądze za obsługę programu

Niezadowoleni są również samorządowcy, gdyż do tej pory otrzymywali wynagrodzenie za to, że ich pracownicy obsługują program. Swoje krytyczne wobec projektu stanowisko przekazało na ręce Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, m.in. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, samorządowcy podkreślili w nim, że środki przekazywane na wykonanie zadania stanowiły istotny komponent budżetów gmin. Ich brak może się przełożyć na obniżenie możliwości zadłużania się samorządów. To spore zagrożenie, ponieważ ograniczenie lub utrata zdolności zaciągania zobowiązań może się równać uszczupleniu możliwości wykonywania planów inwestycyjnych.

Tak ma być taniej

A dlaczego po kilku lat działania programu ma się zmienić instytucja, która go obsługuje? Tak ma być taniej. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ciągu dziesięciu lat budżet zaoszczędzi 3,1 mld zł. Podobne rozwiązania już funkcjonują i dotyczą wniosków o 300+.

