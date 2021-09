ZUS ma przejąć 500+. Koszt obsługi wniosku spadł z 10 zł do 30 gr. To ogromne oszczędności dla budżetu

– To będą ogromne oszczędności dla budżetu – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o planach rządu dotyczących całkowitego przeniesienia obsługi programu 500 plus do internetu. W ostatnich dniach informacja o tym pomyśle wywołała wiele kontrowersji, ale jak się okazuje, dane sugerują, że jest to rozsądne rozwiązanie.

– 96 proc. wniosków składano za pomocą kanałów cyfrowych, czyli m.in. bankowości internetowej – powiedziała prezes ZUS ma antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. Obecnie ZUS obsługuje w ten sposób już m.in. program „Dobry start”, czyli dopłatę do wyprawki szkolnej, popularnie zwaną 300 plus. – Przez dwa miesiące złożono wnioski na 4 mln dzieci, to ponad 87 proc. wszystkich uprawnionych. To doskonały wynik – powiedziała. Łącznie w ramach programu ZUS przekazał rodzicom już ponad miliard złotych.

Duża oszczędność dla budżetu

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę na jeszcze jeden wątek. Poza dużym ułatwieniem i wygodą elektronicznego obsługiwania programów chodzi też o ogromne oszczędności dla budżetu. – Koszt jednego wniosku to 30 groszy. Wcześniej wynosił 10 zł – powiedziała.

