Czternasta emerytura bez wniosku. Kiedy przyjdzie świadczenie?

Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Dla kogo czternasta emerytura?

Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł.

Nie trzeba składać wniosku

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. 14. emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Czternastka zaplanowana jest jako świadczenie jednorazowe, a politycy pytani o to, czy jest szansa na to, by stała się świadczeniem stałym, zaprzeczają. To właśnie odróżnia czternastkę od wypłacanej wiosną trzynastej emerytury, która jest świadczeniem corocznym. Nie znaczy to, że w przyszłości rząd nie zaproponuje emerytom jakiejś innej dodatkowej emerytury, a może za rok odświeży pomysł czternastki.

Emeryci w Polskim Ładzie

Wiadomo już natomiast, jakie korzyści podatkowe odczują emeryci w związku z Polskim Ładem. przewiduje, że osoby otrzymujące świadczenia do wysokości 2500 złotych brutto nie będą płacić podatku dochodowego. Ci, którzy dostają wyższe emerytury, zapłacą podatek, ale w niższej, niż ma to miejsce obecnie. Na rozwiązaniu skorzystają więc zarówno emeryci, którzy mają stosunkowo niskie świadczenia, jak i ci, którzy co miesiąc mają do dyspozycji co najmniej 2500 zł brutto.

W tym miejscu dochodzimy do zasygnalizowanej łyżeczki dziegciu. Emerytów nie ominie podwyżka składki zdrowotnej. Wyniesie ona aż 9 proc. świadczenia. Pomysł podniesienia do tego poziomu składki dla przedsiębiorców spotkał się z ogromną krytykują organizacji zrzeszających ludzi biznesu i ostatecznie wywalczyły one, w toku konsultacji społecznych, obniżenie jej do 4,9 proc. dochodu. Obniżka ta nie obejmuje jednak emerytów.

