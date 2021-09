Polska zablokuje wpłatę składki do UE? Kościński: To nie jest zabawa w piaskownicy. Musimy być poważni

Mimo tego, że Komisja Europejska nadal nie zaakceptowała polskiego Krajowego Programu Odbudowy, to rząd nie przewiduje możliwości odmowy przesłania obowiązkowej składki. Minister Finansów uważa, że to byłoby niepoważne.

– To nie jest zabawa w piaskownicy. Musimy być poważni. Będziemy dotrzymywać wszystkich naszych obowiązków i będziemy płacić składki do Unii Europejskiej – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński w programie „Money. To się liczy”.

Zaznaczył jednak, że nie rozumiem postępowania Komisji Europejskiej, która jego zdaniem wobec Polski stosuje zupełnie inne standardy, niż wobec innych krajów Unii Europejskiej, które złożyły swoje plany.

– Wygląda na to, że są inne reguły dla Polski i inne dla pozostałych krajów Unii. Podobne rozmowy o praworządności miały także Niemcy, ale tam nie było problemów z wypłatą środków – dodał.

Polexit nie wchodzi w grę

Minister Finansów wypowiedział się także w sprawie plotek dotyczących pomysłów na wyjście Polski z Unii Europejskiej. Wczoraj takie doniesienia ostro skrytykował wicepremier Jarosław Kaczyński.

– Chcemy być w tym klubie, ale nie tracąc swojej tożsamości. Nie chcemy, aby Unia to były Stany Zjednoczone Europy, gdzie o wszystkim decyduje się w Brukseli – powiedział Tadeusz Kościński.

