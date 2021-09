Rząd zajmie się budżetem na 2022 rok. Zakłada deficyt 30 mld zł

Rząd na jutrzejszym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy budżetowej na rok 2022, zakładającym wzrost PKB na poziomie 4,6 proc. i deficyt w wysokości ok. 30 mld zł. Przedmiotem obrad będzie także projekt ustawy okołobudżetowej oraz strategia zarządzania długiem w latach 2022-2025, wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

Projekt przyszłorocznego budżetu został wstępnie przyjęty przez Radę Ministrów w końcu sierpnia. Zakłada on deficyt na poziomie 30 mld zł oraz wzrost PKB w wysokości 4,6 proc. Dochody w budżecie na 2022 r. zostały ustalone na poziomie 475,6 mld zł, a wydatki – na 505,6 mld zł.

Inflacja będzie niższa

Inflacja – według projektu – została określona na poziomie 3,3 proc. w ujęciu średniorocznym, a stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2022 r. – na poziomie 5,9 proc.

Dochody z podatku od towarów i usług (VAT) zostały zaplanowane na 231,4 mld zł (wobec 181 mld zł zapisanych w tegorocznej ustawie budżetowej), wpływy z akcyzy – na 77,8 mld zł (wobec odpowiednio: 71,05 mld zł). Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mają wynieść 66,9 mld zł (wobec odpowiednio: 69,3 mld zł), a od osób prawnych (CIT) – 51 mld zł (wobec odpowiednio: 37,1 mld zł).

Projekt budżetu zakłada zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,75 proc. PKB oraz przeznaczenie 2,2 proc. PKB na obronę. Zapewnione zostaną środki "na kluczowe programy społeczne, takie jak 500+, 'Dobry start', czy wprowadzenie rodzinnego kapitału opiekuńczego".

Podwyżki dla budżetówki

Fundusz wynagrodzeń w sferze budżetowej zostanie zwiększony o 4,4 proc. Przywrócone zostaną nagrody – tzw. 3-procentówki. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce zapisano na poziomie 5 922 zł. Projekt zakłada także m.in. realizację zadań inwestycyjnych w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jak również zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Potrzeby pożyczkowe netto na przyszły rok to 48,5 mld zł, natomiast brutto (tj. uwzględniające wykup długu) to 212,2 mld zł. Po przyjęciu przez Radę Ministrów w sierpniu projekt budżetu został przekazany do Rady Dialogu Społecznego, gdzie podlegał opiniowaniu i konsultowaniu, by znów trafić pod obrady Rady Ministrów. Zgodnie z konstytucją, projekt budżetu na rok następny powinien zostać przekazany do Sejmu najpóźniej do końca września.

Rada Ministrów zajmie się jutro także projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 oraz projektem Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022-2025.

