Nachodzi koniec tanich kredytów. Glapiński: Zbliża się konieczność podwyżki stóp procentowych

– Zbliża się konieczność dostosowania polityki pieniężnej, czyli podwyżki stóp procentowych, ale nie powinno to przesłaniać szerszego obrazu wyzwań, jakie stoją przed naszą gospodarką – powiedział podczas trwającego Kongresu 590 Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego.

To pierwsze tak stanowcze zapewnienie szefa banku centralnego o konieczności skorygowania polityki monetarnej. Jeszcze niedawno mówiono, że Rada Polityki Pieniężnej, mimo mocnych nacisków ze strony ekspertów, będzie twardo obstawać przy swoich pierwotnych założeniach, które mówiły o utrzymaniu niezmiennego poziomu do końca kadencji, czyli do 2022 roku.

Rekordowa inflacja. Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe

Jednak ostatnie miesiące wyraźnie pokazują, że założenia trzeba odłożyć na bok, bo poziom inflacji urósł do niepokojącego już wielu ekonomistów poziomu 5,8 proc., a przewiduje się, że odczyt za październik przekroczy 6 proc. Wysokie ceny zaczęły być coraz bardziej zauważalne, a przy czynnikach zewnętrznych, które wpływają też na lawinowo rosnące ceny gazu, czy energii elektrycznej, konieczne jest reagowanie na coraz większą drożyznę.

– Nie możemy wykluczyć niestety, że wzrosty cen spowodowane czynnikami podażowymi okażą się trwalsze, niż się dotąd spodziewaliśmy, że będą trwały dłużej – powiedział Adam Glapiński.

