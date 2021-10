Czternasta emerytura. Pieniądze popłyną już wkrótce. Do kogo trafią?

Wiosną do emerytów trafiła „trzynastka”. W tym roku ich konta zasili również czternasta emerytura, która – w przeciwieństwie do „trzynastki” – ma być świadczeniem jednorazowym. Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na dzień 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Wypłaty rozpoczną się w listopadzie.

Ile wyniesie 14. emerytura?

W pełnej wysokości świadczenie wynosi 1250,88 zł brutto. Pieniądze w tej wysokości otrzymają osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 2900 zł brutto (2415 zł netto). Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł.

Nie trzeba składać wniosku

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. 14. emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

