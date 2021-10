Duże zmiany w „śmieciówkach” w ramach Polskiego Ładu. Zyskają tylko nieliczni

Rewolucja podatkowa w ramach Polskiego Ładu dotknie nie tylko osoby pracujące na etatach, emerytów i przedsiębiorców. Na duże zmiany muszą się przyszykować także zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, czyli jednej z form popularnie nazywanych „umową śmieciową”.

Nawet 1,5 mln śmieciówek

Eksperci oceniają, że obecnie na rynku na podstawie umowy zlecenia zatrudnionych jest około 1,5 miliona pracowników. Polski Ład, poza zaletą, z której skorzysta prawdopodobnie duża część tej grupy, czyli podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ma jednak jeszcze jeden zapis, który korzystny już nie jest.

Chodzi o składkę zdrowotną, które osoby zatrudnione na śmieciówkach nie będą mogły odliczyć od podatku, a dodatkowo zapłacą pełną, planowaną kwotę, czyli aż 9 proc. Obecnie jest to tylko 1,25 proc. Tej grypy nie obejmą bowiem żadne z ulg, które powstały na późniejszych etapach prac na Polskim Ładem.

Z wyliczeń Instytutu Emerytalnego wynika, że osoby z umową zlecenia do 4500 zł na no wych rozwiązaniach zyskają. Jeśli jednak ta kwota zostanie przekroczona, danina do państwa przekroczy zyski.

– Celem rządu jest zniechęcenie do zawierania umów cywilnoprawnych na rzecz umowy o pracę. Jednak w praktyce może się okazać, że wiele osób, zamiast umowy zlecenia będzie zakładać własne działalności gospodarcze i korzystać z czasowych ulg w składkach oraz preferencji podatkowych – powiedział dla „Faktu” Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

