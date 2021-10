Waloryzacja emerytur. Minister Marlena Maląg zdradziła szczegóły

W radiowej Jedynce Marlena Maląg powiedziała, że w 2022 roku waloryzacja rent i emerytur oparta będzie o wskaźniki związane z sytuacja ekonomiczną kraju. - Dbamy o to, aby nie były to groszowe wzrosty waloryzacyjne, ale przede wszystkim jest to wskaźnik inflacji. Zastosowaliśmy odpowiedni algorytm (...) żeby zabezpieczyć ten minimalny wzrost – stwierdziła.

Ostatecznie waloryzacja zostanie ustalona w lutym 2022 r., jednak już teraz wiadomo, że wzrost minimalnej emerytury wyniesie co najmniej 5 proc.

- A więc jeżeli dzisiaj tę minimalną emeryturę mamy na poziomie 1250,88 zł, to w przyszłym roku będzie to na pewno ponad 1300 zł. Na tę chwilę to jest 1312 zł – zapewniła.

W rozmowie radiowej nie bez przyczyny najwięcej czasu poświęcono sprawom osób starszych. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Seniora. Tegorocznym prezentem dla seniorów będzie czternasta emerytura, która wypłacona będzie w listopadzie.

Ile wyniesie 14. emerytura?

W pełnej wysokości świadczenie wynosi 1250,88 zł brutto. Pieniądze w tej wysokości otrzymają osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 2900 zł brutto (2415 zł netto). Pozostali otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Na przykład jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł.

twitter

Nie trzeba składać wniosku

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku w tej sprawie. 14. emerytura będzie podlegała opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Co ważne, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

Czytaj też:

Czternasta emerytura z podpisem prezydenta. Nie wszyscy ją dostaną