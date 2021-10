Zmiany w 500+. Prezydent podpisał nowelizację

Nowelizacja przewiduje, że obsługą programu „Rodzina 500+” zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak obecnie – samorządy. Jest to sprzeczne z interesami wszystkich zainteresowanych. Pracownicy ZUS skarżą się, że już teraz mają za dużo obowiązków i nie mają „mocy przerobowych”, by obsługiwać kolejne świadczenia. Z kolei samorządowcy ostrzegają, że odebranie im tego zadania spowoduje konieczność zwolnienia nawet 12 tysięcy pracowników.

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy będą również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane świadczenia wychowawcze, a od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r.

Pieniądze tylko na konto

Ponadto wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać tylko przez internet,a pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na rachunek bankowy.

"W celu umożliwienie osobom wykluczonym cyfrowo składania wniosków o świadczenie w formie elektronicznej w ustawie wprowadzono przepisy, na podstawie których Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie obowiązany do zapewnienia w swojej siedzibie, oddziale lub innej wyznaczonej jednostce organizacyjnej dostępu do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i załączników do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego" – poinformowało biuro prasowe KPRP.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.z wyjątkiem przepisów przekazujących nowe uprawniania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Te wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Czytaj też:

12 tysięcy złotych na dziecko. Sejm przyjął kolejny program z Polskiego Ładu