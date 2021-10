Sąsiedzi mieli dość głośnych dzieci. Sąd: W takiej sytuacji można wypowiedzieć umowę najmu mieszkania

Przywykliśmy do myślenia, że jeśli za sąsiadów mamy rodziców z małymi dziećmi, to musimy przywyknąć do hałasu. Pomijając już to, że niemowlęta dużo płaczą, to także starszym dzieciom sporo czasu zajmuje nauczenie się zasad współżycia społecznego. Przecież my też tacy byliśmy i dawaliśmy innym w kość swoimi głośnymi zabawami.

Sąd: rodzice muszą zapanować nad dziećmi

Ciekawy jest więc wyrok sądu w Berlinie, który orzekł, że to nieprawda i sąsiedzi nie muszą znosić hałasów kilkuletnich dzieci w godzinach nocnych. Wszystko zaczęło się od sąsiedzkiego sporu. Właściciel domu wypowiedział umowę najemcom, z mieszkania których regularnie dochodziły hałasy. Sąsiedzi się skarżyli, więc właściciel postanowił nie czekać, aż dzieci dorosną i zaczną respektować zasady, lecz poprosił uciążliwą parę o wyprowadzenie się. Małżonkowie nie zgodzili się z decyzją, bo przecież to dzieci i trudno oczekiwać, że dzieci przestaną tupać czy bawić się świetlnymi mieczami, głośno przy tym rozmawiając.

Sprawa trafiła do sądu, który orzekł, że lokatorzy naruszyli oni swoje zobowiązania, wynikające z umowy najmu, bo byli odpowiedzialni za uciążliwy dla sąsiadów hałas i nie zważali na innych mieszkańców domu. Na tym samym stanowisku stanął sąd apelacyjny. Sąd zgodził się wprawdzie z argumentami, że należy inną miarę przykładać do hałasu powodowanego przez dzieci i dorosłych, niemniej wymóg tolerancji społecznej dla hałasujących dzieci ma swoje granice. Sąsiedzi nie muszą akceptować tego, że rodzice nie umieją zapanować nad swoimi dziećmi i nie potrafią położyć ich spać przed 22.

