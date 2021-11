Jeff Bezos chce ratować planetę. Zrozumiał problem lecąc w kosmos

Niektóre rzeczy lepiej widać z góry. Tak musiało być w przypadku Jeffa Bezosa i jego niedawnego lotu w kosmos na pokładzie rakiety New Shepard od należącej do miliardera firmy Blue Origin. Okazuje się bowiem, że jeden z najbogatszych ludzi świata doznał podczas lotu olśnienia. Bezos powiedział podczas szczytu COP26, że zrozumiał wtedy, jak krucha i narażona jest natura.

– Mówi się, że zobaczenie Ziemi z kosmosu zmienia perspektywę postrzegania naszej planety, ale nie byłem przygotowany na to, że to stwierdzenie będzie aż tak prawdziwe – powiedział twórca Amazona i Blue Origin podczas COP26.

2 miliardy dolarów na ratowanie Ziemi

Bezos Earth Fund chce przeznaczyć aż 2 miliardy dolarów na odbudowywanie zniszczonych ekosystemów, a także na prace nad transformacją łańcuchów produkcyjnych żywności. Chodzi o to, aby były one możliwie jak najbardziej ekologiczne. Podczas swojej przemowy Bezos powiedział, że coraz więcej elementów przyrody, które do tej pory absorbowało nadmiary dwutlenku węgla, teraz stało się jego emitentami.

Łącznie Bezos Earth Fund przeznaczy już ponad 10 miliardów dolarów na ratowanie klimatu. Najnowsza deklaracja nie jest bowiem pierwszym zaangażowaniem miliardera w działania na rzecz planety.

Miliarderzy w kosmosie

Działanie Jeffa Bezosa można traktować, jako odpowiedź na krytykę, która spadła w ostatnich miesiącach na miliarderów, którzy postanowili latać w kosmos na pokładach maszyn produkowanych przez należące do nich firmy. Pierwszy dokonał tego Sir Richard Branson, a zaraz po nim zrobił to Jeff Bezos. Odpowiedzią Elona Muska było wysłanie misji Inspiration4, która polegała na umieszczeniu na orbicie czwórki astronautów-amatorów. W kosmosie spędzili oni nie kilka minut, ale aż trzy doby.

