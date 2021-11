Kredytobiorcy z obawą czekają na decyzję RPP. O ile wzrosną raty kredytów?

W środę 3 listopada poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą stóp procentowych. Biorąc pod uwagę, że to już kolejny miesiąc z wyższą inflacją (w październiku wyniosła 6,8 proc.), podniesienie stóp procentowych w najbliższym czasie jest pewne – pytanie tylko, czy dojdzie do tego już dziś. RPP zaskoczyła miesiąc temu decyzją o podwyżce (stopa referencyjna poszła w górę z 0,1 proc. do 0,5 proc.) – spodziewano się jej dopiero w listopadzie albo w grudniu. Rada pokazała, że potrafi zaskoczyć, zatem trudno przewidywać, czy kolejna decyzja o stopach zapadnie dziś czy dopiero za kilka tygodni.

Eksperci zakładają jednak, że stopa referencyjna zostanie podniesiona o 50 pb. Ich zdaniem, przy tak szybko rosnącej inflacji, brak decyzji o ponownym podniesieniu stóp byłby dużym zaskoczeniem. Za taką polityką jest również część członków RPP. Otwarcie mówił o tym m.in. Łukasz Hardt.

O ile wzrosną raty kredytów?

Spłacający kredyty mają nadzieję, że do manewrowania przy stopach dojdzie jak najpóźniej. Każde podwyższenie ich powoduje bowiem wzrost wysokości raty. Jako że od kilku lat mamy bardzo niskie stopy procentowe, już przyzwyczailiśmy się do super tanich kredytów. Zadłużeni muszą przyzwyczajać się do myśli, że jest to jednak nie zasada, a wyjątek od niej.

O ile mogą więc wzrosnąć raty kredytów? Expander przygotował dla Business Insider Polska wyliczenie dla kredytu na kwotę 330 tys. zł rozłożoną na 25 lat i z marżą 2,61 proc. Na początku października miesięczna rata wyniosła 1 539 zł. Po podniesieniu stóp wzrosła o prawie 90 zł. Przy podwyżce stóp o kolejne 0,25 pkt proc. rata wyniesie 1 670 zł, a przy 0,5 pkt proc. – 1 715 zł. Gdyby podwyżka wyniosła 1 pkt proc., kredytobiorca musiałby płacić 1 806 zł.

