Bitcoin i Ethereum z nowymi rekordami. 70 tys. dolarów coraz bliżej

Rosnąca inflacja zmusza inwestorów do szukania takich sposobów inwestowania, które nie sprawią, że ich środki będą topnieć. Oczywistym wyjściem są znane do lat bezpieczne przystanie w postaci m.in. metali szlachetnych, ale od niedawna niemal pierwszym wyborem wielu osób są też kryptowaluty.

Bitcoin i Ethereum rekordowo drogie

Właśnie rosnąca na rynku niepewność związana z opanowującą wiele gospodarek inflacją i czwartą falą pandemii, a co za tym idzie groźbą kolejnych lockdownów, sprawia, że kryptowaluty znów przeżywają swoje pięć minut.

Doskonale widać to po kursie dwóch najpopularniejszych, czyli Bitcoina i Ethereum. Obie pobiły właśnie swoje rekordy wszechczasów. Bitcoin przebił w poniedziałek swój dotychczasowy rekord 66900 dolarów i osiągnął poziom 68530 dolarów za sztukę. Następnie kurs nieco spadł, ale najpopularniejsza z kryptowalut nadal utrzymuje się mocno powyżej dotychczasowego rekordu. Obecnie wartość wszystkich bitcoinów obecnych w obiegu to już blisko 41 mld dolarów.

Ucieczka przed inflacją

Rekord pobiła także druga najpopularniejsza kryptowaluta. Ethereum jest już warte ponad 4820 dolarów, co także stanowi jej rekord wszechczasów. Wszystkie cyfrowe monety z tym znakiem są warte już przeszło 19,4 mld dolarów. Zarówno Bitcoin, jak i Ethereum w ciągu siedmiu dni zanotowały wzrost o ponad 10 proc. Wzrosty widać jednak również na niemal wszystkich innych kryptowalutach, co potwierdza, że inwestorzy szukają ucieczki z klasycznego rynku w obawie przed dalej rosnącą inflacją, a co za tym idzie spadkiem siły nabywczej ich środków.

Czytaj też:

NBP przewiduje spowolnienie polskiej gospodarki. Najnowsza projekcja banku centralnego