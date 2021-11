Rządowa tarcza antyinflacyjna w przygotowaniu. Müller: Ogłoszenie na początku tygodnia

– W tej chwili kończymy prace w zakresie pakietu antyinflacyjnego. Myślę, że na początku przyszłego tygodnia powinna być komunikacja w tym zakresie – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller odpowiadając na pytanie dziennikarzy, dotyczące zapowiadanych programów antyinflacyjnych.

Tarcza antyinflacyjna. Rząd przedstawi bon energetyczny

Problem rosnącej inflacji jest w rządzie traktowany bardzo poważnie – zapewniał premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie powiedział, że za politykę monetarną państwa odpowiada w pełni niezależny Narodowy Bank Polski. Zapowiedział jednak, że po stronie rządu także są pomysły na to, jak walczyć z częścią skutków inflacji.

– Polegam na Narodowym Banku Polskim i Radzie Polityki Pieniężnej. Rząd nie powinien ingerować w ich działania i my tego nie robimy, zgodnie z najwyższymi standardami – zapewnił na konferencji, która odbyła się 5 listopada premier Mateusz Morawiecki. – Jednocześnie wszystkie inne instrumenty, które są po stronie rządowej, postaramy się uruchomić. W przyszłym tygodniu poinformuję o pomysłach na to, jak złagodzimy skutki inflacji. To problem, który traktuję śmiertelnie poważnie – dodał.

Bon energetyczny, czyli dopłaty do prądu, gazu i benzyny

Jednym z zapowiedzianych wcześniej rozwiązań jest tak zwany bon energetyczny, czyli dopłaty dla gospodarstw domowych, które są najmocniej zagrożone ubóstwem energetycznym. Wiceminister finansów Piotr Patkowski zdradził, że bon miałby jednak obowiązywać nie tylko jako forma dopłaty do rachunków za energię elektryczną, ale także np. za gaz, ogrzewanie, czy paliwo.

– To będzie kwota zależna od wielkości gospodarstwa domowego, które będzie wypłacana co miesiąc. Szczegóły niedługo przedstawi Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Skorzystać może około 1-1,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce – powiedział Piotr Patkowski.

