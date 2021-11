Elon Musk sprzedał akcje Tesli warte miliardy, bo Twitter tak chciał. A może sam to zaplanował?

3,5 mln użytkowników Twittera zagłosowało w sondzie Elona Muska, w której pytał, czy powinien sprzedać 10 proc. akcji Tesli. Zrobił to w odpowiedzi na dyskusję o tym, czy tzw. niezrealizowany zysk, to sposób na unikanie płacenia podatków przez najbogatszych. Musk zapowiedział, że zastosuje się do wyniku sondy. 57,9 proc. uczestników zagłosowało na „Tak”.

Musk sprzedał akcje Tesli o wartości 5,1 mld dolarów

Elon Musk, jak zapowiedział, tak zrobił i sprzedał około 4,5 mln udziałów Tesli za łączną sumę 5,1 mld dolarów. Teraz może zapłacić podatek od zysku, który osiągnął na sprzedaży akcji. Wcześniej Elon Musk praktycznie nie płacił podatków, choć jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie.

Wszystko przez to, że bogactwo Elona Muska jest wyceniane na podstawie posiadanych przez niego akcji Tesli, która jest obecnie najbardziej wartościową marką samochodową na świecie. Musk nie dostaje wypłaty z Tesli, której jest szefem, a w Stanach Zjednoczonych niezrealizowane zyski z rosnących wartości akcji nie są opodatkowane. Sprzedaż akcji była jedyną możliwością zapłacenia przez Muska podatku.

Po decyzji Elona Muska akcje Tesli spadły o około 15 proc., ale w kolejnych dniach odbiły się i wróciły w okolice poprzedniej wartości.

Elon Musk znów rozgrywa twitterowiczów

Zdaniem ekspertów ten niespotykany ruch mógł być zaplanowany wcześniej, a cała ankieta na Twitterze była jedynie sprytnym zagraniem PR-owym, z których Elon Musk jest znany. Według raportu Forbesa Musk ma ponad 90 mld dolarów w niezrealizowanych opcjach, które pozwalają mu kupić akcje po znacznej przecenie. Część tych opcji warta 20 mld dolarów wygasa w sierpniu 2022, i Musk musi je wykupić do tego czasu, aby skorzystać z przeceny. Te opcje są jednak obarczone podatkiem w wysokości 10 mld dolarów.

W poniedziałek Musk kupił 2,2 mln akcji Tesli wartych 2,2 mld dolarów za około 13,4 mln dolarów. Następnie sprzedał 1 milion akcji za 1,1 mld dolarów tego samego dnia. W ciągu następnych dwóch dni sprzedał jeszcze 3,6 mln akcji. Według „Wall Street Journal” spadek wartości akcji Tesli po ankiecie na Twitterze przyczynił się do obniżenia podatku, który musi zapłacić Musk.

Według „WSJ” Musk sprzedał i kupił akcje w poniedziałek, działając według planu uzgodnionego w październiku 2020. New York Times pisze dodatkowo, że sprzedaż 1 mln akcji miała posłużyć wyłącznie do pokrycia podatku z zakupu przecenionych 2,2 mln akcji, co było opisane w sprawozdaniu finansowym.

Wygląda na to, że Musk i tak planował sprzedaż akcji, a zagrywka z sondą na Twitterze sprawiła, że zapłaci niższy podatek i jeszcze przysporzy mu fanów.

Czytaj też:

Jeff Bezos przegrał z Elonem Muskiem. Nie zbuduje lądownika księżycowego dla NASA