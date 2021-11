Pandemia a długi. Czy Polacy spłacają swoje zobowiązania? Zaskakujące odpowiedzi

W związku ze zbliżającym się Dniem bez Długów na zlecenie firmy windykacyjnej Kruk zapytano tysiąc osób, czy mają problemy ze spłacaniem zobowiązań. Tylko 7 proc. przyznało, że nie jest w stanie terminowo regulować długów. Z tej grupy aż 69 proc. zrzuciło trudności na karb skutków pandemii (utrata pracy, niższe zarobki, mniej klientów).

Co więcej, badanie wskazuje, że 39 proc. ankietowanych z problemem zadłużenia zetknęło się po raz pierwszy w czasie trwającej pandemii. Dla 52 proc. spośród zadłużonych osób to kolejne doświadczenie z długami.

– Zarówno przed pandemią, jak i w jej trakcie niemal co trzecia badana osoba odpowiedziała, że długi najczęściej mają osoby, które nie potrafią dobrze gospodarować swoimi pieniędzmi. To, co może zaskoczyć, to fakt, że niemal o połowę mniej badanych w tym roku (w porównaniu do roku 2019, czyli sprzed pandemii) uznało, że długi są wynikiem zdarzeń losowych, a przecież to właśnie w ciągu ostatnich niemal dwóch lat najczęściej zdarzały się takie sytuacje, jak utrata pracy czy obniżenie wynagrodzenia w wyniku pandemii – powiedziała rzeczniczka Kruka Agnieszka Salach, cytowana w komunikacie.

Osoby zadłużone mają problem z opłacaniem najbardziej podstawowych, stałych rachunków, tj. za czynsz (34 proc.), telefon (28 proc.), prąd (26 proc.), gaz (22 proc.).

30 proc. badanych ma mniejsze oszczędności

Pogorszenia sytuacji finansowej od początku pandemii doświadczyła co trzecia ankietowana osoba. Z badania „Polacy wobec zadłużenia 2021” wynika, że podczas pandemii poziom oszczędności ankietowanych zmniejszył się u 30 proc. badanych. Pandemia zmusiła do korzystania z oszczędności głównie pracowników z branży usługowej i budowlanej, co potwierdza, że mimo pogorszenia ich sytuacji finansowej, nadal mogli spłacać terminowo swoje zobowiązania finansowe.

Poprawie uległ poziom oszczędności u 18 proc. badanych, wśród których znalazły się głównie osoby pracujące w branży finansowej i informatycznej. A dla 42 proc. respondentów pozostał bez zmian. 10 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie ma żadnych oszczędności.

