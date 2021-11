Zmiany w Estońskim CIT od 1 stycznia 2022 roku. Ministerstwo rusza z „konsultacjami objaśnień”

Estoński CIT jest już w Polsce znany – funkcjonuje od stycznia 2021 roku i korzystają z niego przedsiębiorcy, których roczny limit przychodów będzie wynosił 100 mln zł i przeznaczali zysk na reinwestycje. Korzysta się z niego w dwóch wariantach: pierwszy to model opodatkowania wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę dochodów. W ramach drugiego podatnik będzie mógł zaliczać odpisy na specjalny fundusz (rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodów).

Estoński CIT 2.0, a w zasadzie – Ryczałt od dochodów spółek

Polski Ład wprowadził jednak sporo zmian w Estońskim CIT w Polsce, a te wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku. Choć pozostało niewiele czasu, to Ministerstwo Finansów ruszyło z „konsultacjami objaśnień” dla Estońskiego CIT – jak go nazwano – 2.0. „Startują konsultacje objaśnień dla Estońskiego CIT 2.0” – ogłosiło MF, dodając, że potrwają one do 30 listopada tego roku.

Co ważne, Estoński CIT w oficjalnej komunikacji resortu będzie „Ryczałtem od dochodów spółek”. – Estoński CIT to opcja pozwalająca firmom na zastąpienie dotychczasowych zasad rozliczania CIT podatkiem od dystrybucji zysków. To także maksymalnie uproszczony sposób rozliczenia podatku, który zdejmuje z firm obowiązki związane z prowadzeniem rachunkowości podatkowej, liczeniem dochodu, kosztów czy amortyzacji – wyjaśniał wiceminister finansów Jan Sarnowski, cytowany w komunikacie resortu.

Kto skorzysta z Estońskiego CIT od 1 stycznia? Zmiany od 2022 roku

Dotychczas z Estońskiego CIT mogły korzystać spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast od 1 stycznia 2022 roku do tego grona dołączą proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne.

Kolejną zmianą, która wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku, jest likwidacja obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych w określonej ustawowo wysokości i na określone cele. Brak poniesienia nakładów inwestycyjnych przez podatnika nie będzie również prowadził do utraty prawa do preferencyjnego opodatkowania.

Uproszczone zostaną także przepisy dotyczące przechodzenia i rezygnowania z Estońskiego CIT. „Zmianie uległ również sposób rozliczenia podatku od zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania Estońskim CIT, w przypadku kiedy podatnik dobrowolnie zrezygnuje z tego modelu opodatkowania lub utraci prawo do kontynuacji rozliczeń podatkowych na tych zasadach. W takiej sytuacji podatek pojawi się dopiero w momencie wypłaty zysku netto wypracowanego w okresie rozliczenia na zasadach estońskich. Będzie on opodatkowany według stawki, która obowiązywała podatnika w okresie korzystania z Estońskiego CIT” – czytamy na stronach resortu.

