Tarcza antyinflacyjna i obniżka cen paliw. Według premiera ceny spadną o 20-30 groszy na litrze

Po tym, jak działania Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej nie przyniosły pożądanych efektów, tzn. nie spowodowały wyhamowania inflacji, do działania wziął się rząd. W czwartek premier Mateusz Morawiecki ogłosił założenia zapowiadanej od kilku dni tzw. tarczy antyinflacyjnej. – Rząd zawsze staje po stronie obywateli i dziś, kiedy borykamy się z poważnym problemem inflacji, który dotyka właściwie wszystkie kraje Europy, proponujemy duży program obniżek podatków, który będzie służył ludziom, by złagodzić skutki inflacji – powiedział Mateusz Morawiecki w pierwszych słowach wystąpienia.

Dodał, że inflacja jest skutkiem pandemii, manipulacji cenowych Gazpromu oraz wzrostu cen ETS, czyli uprawnień do emitowania CO2. – To konsekwencje polityki klimatyczne UE – powiedział. Wśród przyczyn inflacji nie wskazał na żadne okoliczności wewnętrzne, na które wpływ może mieć choćby bank centralny.

Tarcza antyinflacyjna. Paliwo w dół o 20, 30 groszy na litrze



– Wprowadzamy obniżkę cen paliw. Od 20 grudnia na 5 miesięcy wdrażamy obniżkę cen paliw poprzez obniżenie akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej – zapowiedział premier.

Ponadto paliwo ma zostać zwolnione na ten czas z podatku od sprzedaży detalicznej. Zdaniem Morawieckiego, ma to doprowadzić do spadku cen o 20-30 groszy na litrze. Na trzy zimowe miesiące obniżony zostanie VAT na gaz ziemny – z 23 proc. do 8 proc.

– Znosimy akcyzę na energię elektryczną. Koszty ponoszone przez budżet państwa spowoduje, że więcej pieniędzy zostanie w kieszeniach Polaków- poinformował Morawiecki. W drugiej części konferencji został zapytań o konkretne oszczędności, jakie mogą z tego wynikać.

– W 3 miesiącach zimowych spadek ceny będzie od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 zł na miesiąc, ale średnio na kwartał będzie to 140 zł. To jest pakiet, który wynika z obniżek podatków po to, by zamortyzować częściowo wzrost cen gazu – dodał premier. Działania w tym obszarze mają kosztować ok. 10 mld zł.

Dodatek osłonowy dla 5 mln gospodarstw domowych

W ramach trzeciego rodzaju działań rząd wprowadza dodatek osłonowy. Morawiecki powiedział, że rząd był gotów obniżyć VAT na podstawowe artykuły żywnościowe do zera, ale jest to niezgodne z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej. – Gdyby była zgoda KE, jest nasza wola by to obniżyć – zapewnił.

– Wprowadzamy możliwy do zastosowania mechanizm dodatku osłonowego, czyli kompensacja poprzez dopłaty dla osób, które spełnią kryteria dochodowe. Z takiego dodatku skorzysta około 5 mln gospodarstw domowych - powiedział.

Będą to dopłaty według kryterium dochodowego. Dodatek wyniesie od 400 do ponad 1000 zł w zależności od liczebności gospodarstwa domowego. – Będzie wypłacany w 2 ratach w 2022 roku, by te drobne sumy zakumulować – powiedział premier.

Morawiecki zapewnia, że pakiet zostanie wdrożony

Morawiecki zapewnił również, że pakiet antyinflacyjny zostanie „na pewno wdrożony” niezależnie od tego, czy opozycja poprze te pomysły.

– Dobra wiadomość jest taka, że większość z tych rozwiązań możemy wdrażać poprzez nasze działania. Będziemy wprowadzać konkretne rozporządzenia razem z Ministerstwem Finansów i to, co leży w domenie rządowej, będzie realizowane. Nie należy się obawiać, że nie przeprowadzimy zmian, które przedstawiamy – powiedział.

Zapytany o koszty, jakie w związku z pakietem antyinflacyjnym poniesie rząd, Morawiecki przyznał, że niemal w całości ten koszt jest kosztem budżetu. – Nie zrealizujemy części dochodów akcyzowych, nie wpłyną dochody z VAT-u w zaplanowanej wysokość i – powiedział. Aby zrealizować niektóre zadania, konieczne więc będzie przesunięcie środków budżetowych kosztem innych zadań.

