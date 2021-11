Jak Polacy oszczędzają pieniądze. Raport

Serwis Pracuj.pl przeprowadził badanie pt. „Polacy w nowym środowisku pracy”, w ramach którego zapytano respondentów o praktyki oszczędzania. Badaniem została objęta grupa 2097 Polaków.

Ponad połowa uczestników badania (54 proc.) zadeklarowała, że regularnie odkłada oszczędności z otrzymywanego wynagrodzenia. Skłonność do odkładania środków z pensji rośnie wraz z wykształceniem – deklaruje ją aż 70 proc. osób z wykształceniem wyższym. Najczęściej oszczędzają osoby w wieku 35-44 lat, a najrzadziej – w wieku 45-65.

Tylko część z regularnie oszczędzających robi to z myślą o emeryturze. Taką motywacją kieruje się 38 proc Polaków. Z tej grupy to mężczyźni częściej odpowiadali, że oszczędności mają w przyszłości posłużyć do wzmocnienia emerytury (41 proc. mężczyzn i 34 proc. kobiet).

Polacy oszczędzaliby chętniej i więcej, ale często ich na to nie stać. Podstawą możliwości oszczędzania jest wystarczająco wysokie wynagrodzenie. Aż 66 proc. pracujących nie zarabia wystarczająco dużo, aby oszczędzać bez mocnego cięcia bieżących wydatków. 29 proc. deklaruje, że nie oszczędza, bo otrzymuje za niskie wynagrodzenie.

Polacy uważają, że dobrze kontrolują swoje wydatki

W ramach badania respondenci zostali zapytani o swój poziom wiedzy na temat finansów i gospodarki. Dwóch na trzech respondentów twierdzi, że dobrze kontrolują swoje wydatki środków z pensji, a ponad połowa, że mają dużą wiedzę o skutecznym oszczędzaniu zarobionych pieniędzy. 66 proc. badanych Polaków uważa, że nawet najmniejsze oszczędności procentują. Świadomość znaczenia oszczędzania jest więc wyższa, niż udział respondentów regularnie odkładających środki z zarobków.

Na poziom wiedzy wpływa też wiek i wykształcenie, im jest wyższe, tym bardziej badani byli skłonni do wysokiej oceny swoich umiejętności z zakresu oszczędzania. Z kolei najstarsi badani (45-65 lat) najczęściej uznawali, że dobrze kontrolują swoje wydatki, deklarowało tak 68 proc. z nich. Dla porównania, respondenci z Generacji Z (18-24) wyrażali taką opinię w 54 proc. przypadków.

Połowa Polaków interesuje się sytuacją w gospodarce

Badacze zapytali pracujących Polaków o ich zainteresowanie gospodarką i jej podstawowymi wskaźnikami, a także o ogólną świadomość zmian dotyczących podatków. Połowa respondentów określa siebie jako posiadających bieżącą wiedzę o sytuacji. 54 proc. badanych twierdzi, że śledzą informacje na temat gospodarki, a 50 proc, że są na bieżąco ze zmianami dotyczącymi podatków bezpośrednio dotykających ich kieszeni. Na zainteresowanie oboma aspektami ma wpływ wiek i wykształcenie badanych. Im są wyższe, tym większy jest odsetek respondentów orientujących się w sytuacji.

