O ile tarcza antyinflacyjna obniży ceny? Zaskakujące stwierdzenie ministra finansów

Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział na antenie Polsat News, że według raportów NBP szczyt inflacji przypadnie na styczeń, luty. Jednocześnie podkreślił, że poziom inflacji w Polsce to efekt wpływu czynników zewnętrznych. Zapytany, czy to, że Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych dopiero w październiku, nie przyczyniło się do dalszego wzrostu inflacji, odpowiedział, że to bez znaczenia, bo „czynniki inflacyjne w Polsce są zewnętrzne”. – To by jeszcze dolało paliwa do inflacji – wyraził opinię.



Czy będzie kolejna podwyżka stóp? – Nie możemy wywierać presji na NBP. Nie chcę później czytać nagłówków w prasie, że „minister finansów naciska”.

Zapytany o to, o ile działania zaprojektowane w ramach tarczy antyinflacyjnej obniżą inflację, powiedział, że jej celem nie jest obniżenie inflacji, lecz „obniżenie oczekiwania co do tego, gdzie będzie inflacja”.

– Dzięki tarczy antyinflacyjnej chcemy zrobić bufor, żeby Polacy przeszli przez szczyt inflacji bez poważnych kłopotów – skomentował minister finansów Tadeusz Kościński.

Zerowy VAT na żywność. Komisja Europejska zabroniła obniżania go?

Minister finansów został poproszony o skomentowanie zamieszania wokół oświadczenia premiera Mateusza Morawieckiego z czwartku. Ogłaszając tarczę antyinflacyjną powiedział, że rząd był gotów obniżyć VAT na niektóre produkty spożywcze do 0 proc., ale nie wyraziła na to zgody Komisja Europejska. Urzędnicy Komisji Europejskiej zaprzeczyli, by polski rząd prosił o obniżenie podatku VAT do poziomu 0 proc. W sobotę Ministerstwo Finansów opublikowało stanowisko, w którym czytamy, że „Polska aktywnie wspiera projekt reformy stawek VAT w UE, który dopuszczałby pod pewnymi warunkami stosowanie stawki 0 proc. VAT także na żywność”. I dalej: „Zawsze gdy wnioskowaliśmy o stawkę 0 proc. VAT na różne artykuły, odpowiedzi Komisji były negatywne”.

– Regulacje dotyczące VAT są skomplikowane. Nie takie same regulacje dotyczą wszystkich krajów, różne kraje mają różne nakazy przez KE. Np. regularnie negocjujemy z Komisją Europejską obniżenie VAT na ubranka dla dzieci do 0 proc., ale nie mamy zgody. Na bieżąco prowadzimy rozmowy o obniżeniu VAT na żywność do 0 proc. – powiedział. Nie rozwinął myśli, że „nie takie same regulacje dotyczą wszystkich krajów”.

Czytaj też:

Tarcza antyinflacyjna. Ile wyniesie podatek osłonowy dla rodzin i komu przysługuje?