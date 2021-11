Marek Zuber o rekordowej inflacji. „Taki wynik dziwi już chyba tylko prezesa Glapińskiego”

– Można odnieść wrażenie, że od jakiegoś czasu jedynym zaskoczonym tymi danymi jest Narodowy Bank Polski. Ja nie jestem, spodziewam się zresztą, że na początku roku możemy się otrzeć o dwucyfrową inflację – mówi w rozmowie z Wprost ekonomista Marek Zuber.

Szczyt inflacji bank centralny przewiduje na przełomie stycznia i maja i nasz rozmówca zgadza się z tym. Podkreśla przy tym, że to, czy będzie to 9,5 czy 10,5 proc. to już wyłącznie kwestia psychologiczna. Znaczenie ma to, czy Polacy przestrasza się wysokiej inflacji.