Emerytury w Polskim Ładzie. Kto straci na zmianach?

Polski Ład przewiduje, że kwota wolna od podatku wzrośnie do 30 tys. zł, więcwszystkie emerytury i renty do kwoty 2500 zł brutto miesięcznie zostaną z początkiem 2022 roku zwolnione z podatku dochodowego. Od takich świadczeń nie będą w ogóle potrącane zaliczki na podatek dochodowy, za to od wszystkich emerytur będzie potrącana pełna składka zdrowotna w wysokości 9 proc. Nie będzie już możliwości odliczenia jej od podatku.

Ten manewr sprawi, że korzyści wynikające z podniesienia kwoty wolnej nie będą tak bardzo odczuwalne. A na jakie podwyżki świadczeń mogą liczyć emeryci?

Kto ma świadczenie w wysokości 2500 zł, dostanie „czternastą emeryturę”

– Emeryt ze świadczeniem 2500 złotych brutto otrzymuje dzisiaj na rękę 2088 złotych. Dzięki zmianom jego świadczenie na rękę wzrośnie do 2275 złotych, ponieważ nie zapłaci podatku 187 złotych miesięcznie. To 2244 złotych rocznie – tłumaczył niedawno rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, o czym przypomina serwis TVN24.

Przy emeryturze w wysokości 3500 zł brutto miesięcznie (42 tys. zł rocznie) w portfelu emeryta ma zostać o 1320 zł więcej w skali roku (110 zł więcej miesięcznie).

Na zmianach podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu stracą emeryci, których świadczenie wynosi 5 tys. zł brutto lub więcej. W przypadku emerytur w wysokości 5 tys. zł brutto (4131 zł netto) strata wyniesie 6 zł miesięcznie, czyli w sumie 72 zł w ciągu roku. Jednak w przypadku emerytów ze świadczeniami na poziomie 7,5 tys. zł brutto (6178 zł netto) miesięczna strata wyniesie 203 zł, czyli prawie 2,5 tys. zł w ciągu roku – wyliczył Instytut Emerytalny.

Z danych ZUS wynika, że w marcu 2021 roku świadczenie powyżej 5 tys. zł brutto miesięcznie pobierał co dziesiąty emeryt.

