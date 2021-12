Zasady dotyczące bezpłatnego roamingu przestaną obowiązywać za pół roku. Co dalej?

Podróżujący po Unii Europejskiej (a także Norwegii, Islandii i Liechtensteinie) przed 2017 rokiem musieli pamiętać, jakie są zasady naliczania opłat za korzystanie z krajowego numeru telefonu. To się zmieniło cztery lata temu i dzięki zasadzie „roam like at home” obywatele państw, które przystąpiły do porozumienia, mogą korzystać za granicą z telefonów według limitu ustalonego przez operatora. Nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat roamingowych.

Zniesienie opłat roamingowych ustanowiono na czas określony. Termin upłynie 30 czerwca 2022 roku, ale wszystko wskazuje na to, że regulacja zostanie przedłużona o kolejną dekadę. Parlament Europejski i kraje członkowskie porozumiały się w tej sprawie. Teraz porozumienie osiągnięte w czwartek muszą jeszcze zatwierdzić Rada i cały Parlament Europejski. Jeśli tak się stanie, nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2022 roku.

Rozporządzenie przewiduje też wyższe opłaty hurtowe

Konsumenci będą mogli za granicą korzystać z bezpłatnego roamingu, na takim samym poziomie jak w swoim kraju. Klienci, którzy zazwyczaj korzystają z usług 5G w kraju, będą również mogli korzystać z usług roamingu 5G, gdy będą one dostępne.

Porozumienie obejmuje rozstrzygnięcia nie tylko dla konsumentów, ale i operatorów. Rozporządzenie przewiduje też niższe opłaty hurtowe, czyli koszty naliczane przez operatorów sieci ruchomych za dostęp do ich sieci. W dokumencie określono następujące pułapy hurtowe dla transferu: 2 euro/GB w 2022 r., 1,8 euro/GB w 2023 r., 1,55 euro/GB w 2024 r., 1,3 euro/GB w 2025 r., 1,1 euro/GB w 2026 r. i 1 euro/GB począwszy od 2027 roku. Za połączenia głosowe: 0,022 euro/min w latach 2022–2024 i 0,019 euro/min od 2025 roku. Za wiadomości tekstowe: 0,004 euro/SMS w latach 2022–2024 i 0,003 euro/SMS począwszy od 2025 roku.

