Dodatek osłonowy z tarczy antyinflacyjnej jeszcze w tym roku. Minister Maląg zdradziła szczegóły

Dodatek osłonowy wprowadzony w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej, ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia tłumaczyła, na czym będzie polegał, od kiedy można go będzie pobierać i na jakie kwoty mogą liczyć gospodarstwa domowe.

Tarcza antyinflacyjna ma chronić przed drożyzną

Rządowa tarcza antyinflacyjna, która w znacznej części trafiła już do prac parlamentarnych, ma być osłoną przed galopującymi cenami energii elektrycznej, paliwa, czy żywności. Minister zaznaczyła, że rosnąca inflacja jest sytuacją naturalną dla gospodarek wychodzących z kryzysu popandemicznego. – Tarcza antyinflacyjna jest odpowiedzią na sytuację, jaką mamy po pandemii. Rosnąca inflacja jest charakterystyczna dla wychodzenia z kryzysu – przypomniała Marlena Maląg.

Jednym z najważniejszych z punktu widzenia resortu kierowanego przez minister Maląg, jest dodatek osłonowy. Szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przypomniała, na czym będzie polegało to rozwiązanie.

– Dodatek osłonowy dla gospodarstwa jednoosobowego to 400 zł, 600 zł dla rodzin dwu- lub trzyosobowych, 850 zł w przypadku rodzin liczących 4 lub 5 osób i, 1250 zł w przypadku, gdy gospodarstwo domowe liczy 6 lub więcej osób – wyjaśniła minister.

Dodatek osłonowy. Więcej dla ogrzewających się węglem

Rząd przewidział jednak wyjątek od kwoty dodatku. Będzie on obowiązywał w przypadku rodzin, które swoje domy ogrzewają paliwami stałymi, czyli przede wszystkim węglem. – Ze względu na rosnące ceny i niemożność obniżenia VAT-u, postanowiliśmy zwiększyć w takich przypadkach dodatek osłonowy – powiedziała minister Marlena Maląg.

Dla wskazanej grupy rodzin dodatek ten wynosić będzie 500 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 750 zł w przypadku rodzin 2-3-osobowych, 1062 zł, gdy rodzina liczy 4 lub 6 osób i 1437 zł dla gospodarstw z co najmniej sześcioma osobami.

Dodatek osłonowy jeszcze w tym roku

Minister Marlena Maląg powiedziała także, kiedy należy się spodziewać uchwalenia nowych przepisów. Jej zdaniem, dodatek osłonowy zostanie podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę jeszcze w tym roku.

– W zeszłym tygodniu stawę przyjął Sejm i trafiła do Senatu. Przewidujemy, że zostanie podpisana przez prezydenta jeszcze w tym roku – powiedziała. Świadczenie to będą realizowały samorządy. Prawdopodobnie będą to Ośrodki Pomocy Społecznej. To właśnie tam trzeba będzie składać wniosek o dodatek. Pieniądze będą wypłacane w dwóch ratach. Pierwsza trafi na konta bankowe do połowy marca, druga do grudnia.

Szczepienia dla dzieci od 5 do 11 roku życia

Minister rodziny i polityki społecznej odniosła się także do ruszającego dziś programu szczepień dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Szefowa resortu zachęciła rodziców do szczepienia swoich dzieci. Przypomniała, jak skuteczne mogą być szczepionki w ochronie przed ciężkim przebiegiem COVID-19. Jako przykład podała zeszłoroczną akcję szczepień osób przebywających w Domach Opieki Społecznej.

– W domach społecznych niemal 100 proc. osób zostało wyszczepionych i ponad 70 proc. pracowników. Teraz gdy zachorowania się zdarzają, to są one z bardzo łagodnym przebiegiem. Dlatego zachęcam rodziców, aby szczepili swoje dzieci – powiedziała minister Marlena Maląg.

