MON kupi cztery Black Hawki z Mielca. Umowa na 666 mln zł

MON kupuje śmigłowce dla wojsk specjalnych

Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował o zawarciu umowy w dniu 15 grudnia 2021 z fabryką PZL Mielec na dostawę czterech śmigłowców S70i do prowadzenia powietrznych operacji specjalnych. Przedmiotem umowy jest dostawa maszyn wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Dostawa śmigłowców ma być zrealizowana do końca 2024 roku.

„Zakup śmigłowców do prowadzenia powietrznych operacji specjalnych wynika z konieczności dalszego rozwoju zdolności Wojsk Specjalnych w zakresie realizacji zobowiązań związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Sojuszu Północnoatlantyckim. Kolejne śmigłowce zwiększą mobilność pododdziałów Wojsk Specjalnych w obszarze reagowania na zagrożenia asymetryczne i hybrydowe, a jednolita flota statków powietrznych obniży koszty procesu szkolenia i zabezpieczenia logistycznego” - informuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Nowe śmigłowce będą posiadały taką samą konfigurację, jak maszyny zamówione w 2019 roku. MON nie podaje szczegółów wyposażenia śmigłowców. Wcześniejszy zakup śmigłowców S70i spotkał się z krytyką środowiska eksperckiego, że Polska kupiła „cywilne” śmigłowce bez specjalistycznego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia operacji specjalnych, jak wyposażenie do lotów nocnych, do ewakuacji rannych, systemy obrony, łączności wg standardów NATO, itd. MON argumentował, że śmigłowce są gotowe do prowadzenia do operacji, ale w późniejszym terminie zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt.

