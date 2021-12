W czwartkowym Lotto padła szóstka. Ile była warta?

W czwartek dwie osoby dowiedziały się, że kolejne lata życia będą mogły spędzić znacznie spokojniej niż do tej pory.W czwartkowym losowaniu Lotto padła jedna szóstka w wysokości 19,5 miliona złotych oraz główna wygrana w Ekstra Pensji. Jej zwycięzca co miesiąc przez 20 lat otrzymywać będzie 5 tysięcy złotych.

Skreślenie liczb: 4, 18, 21, 25, 29, 34 przyniosło komuś jednorazowy zastrzyk w wysokości prawie 20 mln zł. Od tej kwoty pobrany zostanie 10-proc. podatek. Totalizator Sportowy może, ale nie musi, podawać nazwy miasta, w którym znajduje się kolektura, w której zwycięzca złożył kupon. Z reguły w komunikacie pada informacja o nazwie miejscowości, ale czasem, by uszanować prywatność zwycięzcy dużych pieniędzy, pozostaje to utajone i do wiadomości publicznej przekazywana jest tylko nazwa województwa.

Z kolei w losowaniu Ekstra Pensji wylosowano następujące liczby: 1, 6, 16,24,27,1. Nagroda w tej loterii wypłacana jest co miesiąc przez dwie dekady.

