To będzie trudny rok dla kredytobiorców, a karuzela podwyżek dopiero się rozkręca

W styczniu wielu kredytobiorców dowie się, jak bardzo wzrosną raty ich kredytów. Podwyżki w kolejnych miesiącach są bardziej niż pewne i tylko nikłym pocieszeniem jest to, że w jakiejś, trudnej na razie do określenia, perspektywie, stopy procentowe spadną, co przyczyni się do obniżenia rat.

Nadchodzą trudne czasy dla kredytobiorców. Trzy kolejne podwyżki stóp procentowych doprowadziły do wzrostu wysokości rat kredytowych. Typowi kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt na 330 tys. zł na 25 lat z marżą banku na poziomie 2,62 proc., jeszcze w październiku płacili ratę w wysokości 1541 zł. Na początku grudnia było to już 1891 zł, po kolejnej podwyżce stóp rata skoczyła o kolejnych kilkadziesiąt złotych. Nie wszyscy odczuli jeszcze skutki działań Rady Polityki Pieniężnej. Banki aktualizują oprocentowanie z reguły raz na kwartał, więc większość poinformuje klientów o nowej wysokości zobowiązania z początkiem roku. Ci nie powinni jednak przywiązywać się do podwyższonych rat, bo RPP nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w temacie podnoszenia stóp. Być może w pierwszych dniach stycznia zostanie podjęta decyzja o kolejnej podwyżce, choć równie dobrze Rada może dać zadłużonym chwilę wytchnienia.