Jest pierwszy efekt podnoszenia stóp procentowych. Zainteresowanie kredytami maleje

Ważna zmiana na rynku kredytowym, a co za tym idzie, także w nieruchomościach. Pierwszy raz od miesięcy widać wyraźny spadek zainteresowania kredytami hipotecznymi. To pierwsze efekty decyzji Rady Polityki Pieniężnej o trzech podwyżkach stóp procentowych.

„Od 16 miesięcy, czyli od czerwca 2020 r. średnia wartość kredyty mieszkaniowego, o jaką Polacy wnioskują do banków, jest w trendzie wzrostowym. Natomiast w trendzie spadkowym rozpoczętym od kwietnia 2021 r. znajduje się liczba osób starających się o kredyt mieszkaniowy, składając do banku wniosek kredytowy. [...] W badaniu opinii na zlecenie BIK przeprowadzonym w październiku br. na reprezentatywnej grupie Polaków, 31 proc. osób potwierdziło, że informacja o podwyżce stóp procentowych zniechęca ich do zaciągania kredytu” – czytamy w komunikacie.

Spadek zainteresowania kredytami to działanie pożądane

Na to, że zmniejszenie popytu na kredyty jest działaniem pożądanym w obecnej sytuacji, zwracał uwagę także minister finansów. Tadeusz Kościński powiedział zaraz po trzeciej podwyżce stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, że powinno to wystudzić nastroje, co przełoży się w dłuższym terminie na spadek inflacji.

– Podwyżka stóp procentowych ma wpływ na wtórny, krajowy poziom inflacji. Efekt tych zmian widać po 2-3 miesiącach. Szczególnie będzie to widać po kosztach kredytów. Jeśli będą droższe, schłodzi to konsumpcję, a to znów obniży inflację – wyjaśnił minister.

– Od szczytu w marcu 2021 r. w ujęciu m/m widzimy comiesięczny spadek liczby wnioskodawców, co przekłada się na spadek popytu na hipoteki w ujęciu ilościowym. Popyt mierzony wartością kwot z wniosków kredytowych jest w silnym trendzie wzrostowym. Jednak w przypadku stabilizacji lub spadku cen na rynku nieruchomości oraz gdy liczba wnioskodawców nadal będzie spadała, to przestanie rosnąć średnia wartość wnioskowanego kredytu. W konsekwencji spadnie popyt nie tylko w ujęciu liczbowym, ale i wartościowym. To z kolei wyhamuje, a nawet zmniejszy akcję kredytową w ujęciu wartościowym. Innym ważnym czynnikiem, który może osłabić zainteresowanie Polaków kredytami, to kolejne podwyżki stóp procentowych. Oznacza to wprost niższą zdolność kredytową dla osób ubiegających się o finansowanie w bankach – skomentował główny analityk BIK Waldemar Rogowski.

Czytaj też:

Zubelewicz z RPP: Inflacja może wymknąć się spod kontroli. Możliwe więcej niż 10 proc.