„Czyste powietrze”. Koniec z dopłatami do wymiany pieców, ale najbiedniejsi mogą dostać nawet 69 tys. zł

Program „Czyste Powietrze” ruszył we wrześniu 2018 r. i ma być realizowany przez 10 lat. Jego cel to wsparcie termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz dopłaty do wymiany przestarzałych kotłów grzewczych, tzw. kopciuchów, na te bardziej ekologiczne, tak aby ograniczyć zjawisko niskiej emisji. To drugie zadanie wkrótce przejdzie do historii: zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Na stronie programu czytamy, że koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem: a) złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem ten koszt oraz b) zakupu i montażu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Pieniądze na termomodernizację dla najbiedniejszych

To nie jedyna zmiana, która pojawi się w programie w 2022 roku. Minister klimatu Anna Moskwa powiedziała w rozmowie z PAP, że wkrótce zacznie obowiązywać zmiana skierowana do grupy mniej zamożnych Polaków.

— Osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych będą mogły otrzymać nawet do 90 proc. wsparcia. Maksymalnie kwota dotacji wyniesie 69 tys. zł – wyjaśnia szefowa MKiŚ.

Tym samym osoby o najniższych dochodach będą mogły otrzymać nawet do 90 proc. wsparcia w całkowitym koszcie termomodernizacji domu. Alternatywą dla kryterium dochodowego będzie ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Dla kogo nowy system dopłat do termoizolacji?



Program jest przeznaczonydla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Ze strony programu „Czyste Powietrze” dowiadujemy się, że zmiany zostały już zaopiniowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz przyjęte 17.12.2021 r. przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwają prace nad dokumentacją programową, która jest konieczna do uruchomienia naboru na nowych warunkach. Data wejścia w życie zmienionego programu wraz z ułatwieniami oraz rozpoczęcia naboru zostanie podana w styczniu 2022 r.

