Nie tylko wyższa pensja minimalna. Co zyskają najmniej zarabiający od 1 stycznia

Od 1 stycznia pracodawcy będą płacić więcej osobom, które zatrudniają na pensji minimalnej. Z dotychczasowego poziomu 2800 zł brutto pójdzie w górę do 3010 zł. To wzrost o 7,5 proc. Można powiedzieć, że zarabiający ustawowe minimum są w bardzo korzystnej sytuacji, gdyż wbrew temu, co mówią politycy partii rządzącej, podwyżki w firmach wcale nie są czymś naturalnym i nie każdy usłyszał od swojego przełożonego, że wkrótce będzie zarabiał więcej. Tymczasem zarabiający najmniej dostali automatyczną, obligatoryjną podwyżkę ustaloną przez państwo. Wypłacanie wynagrodzenia niższego niż przyjęte minimum stanowi naruszenie prawa, więc pracodawcy muszą podnieść wynagrodzenie, tak by dostosować się do nowego minimum.

Najniższa pensja po zmianach. Ile to będzie „na rękę”

Minimalne wynagrodzenie w wysokości 3010 zł brutto daje „na rękę” 2 364 zł. Zawierają się w nim następujące składki:

składka emerytalna – 293,78 zł,

składka rentowa – 45,15 zł,

składka chorobowa – 73,75 zł,

składka zdrowotna – 233,76 zł.

Jak powiedzieliśmy, zarabiający najmniej są w swego rodzaju uprzywilejowanej pozycji, gdyż dostaną obligatoryjną podwyżkę wynoszącą 7,5 proc. Z drugiej strony, inflacja wyniesie co najmniej 8 proc., więc wzrost płac jest niższy niż tempo wzrostu cen. Z taką sytuacją mamy do czynienia po raz pierwszy od wielu lat. Oznacza to, że realne wynagrodzenia nie rosną, gdyż ceny idą w górę szybciej niż pensja.

Minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorców. Ile dostaną za godzinę pracy?

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku przy umowie zlecenia obliczane jest na podstawie tzw. stawki godzinowej. Za godzinę pracy zleceniobiorca powinien otrzymać w 2022 roku 19,7 zł brutto, czyli 13,91 zł netto.

Dodatek osłonowy dla najmniej zarabiających

Osoby najmniej zarabiające prawdopodobnie „załapią się” na dodatek osłonowy, który przewidziany został w tarczy antyinflacyjnej. We wtorek 28 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która przewiduje wypłacanie świadczenia w dwóch transzach. Pierwszego przelewu należy się spodziewać do 31 marca 2022 roku, a druga wpłata na konto powinna przyjść do 2 grudnia 2022 roku. Osoby, które według ustawy kwalifikują się do otrzymania pomocy finansowej, będą nią objęte od 1 stycznia.

„Dodatek ten będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym” – napisano w ustawie.

Ile wyniesie dodatek osłonowy?

Jeśli warunki te zostaną spełnione, to rodzina otrzyma świadczenie w zależności od tego, ile osób liczy dane gospodarstwo domowe. W przypadku jednej osoby będzie to 400 zł, 600 zł dla rodzin 2-3 osobowych, 850 zł w przypadku 4-5 osób i 1150 zł, jeśli w gospodarstwie domowym mieszka 6 lub więcej osób. Wypłata będzie wyższa o 25 proc. jeśli głównym źródeł ogrzewania domu jest piec na paliwo stałe, czyli np. węgiel kamienny.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć w urzędzie gminy odpowiednim dla miejsca zamieszkania osoby, która stara się o dofinansowanie. Nasz wniosek rozpatrzy burmistrz, wójt lub prezydent miasta.

