W 2022 roku rozegra się ostatni akt afery frankowej. „Banki mogą masowo pozywać swoich klientów”

Do tej pory wiele się mówiło o tajemniczym wynagrodzeniu za korzystanie z kapitału, którego mogą domagać się banki od byłych klientów. Nie przekładało się to jednak na ilość realnie podejmowanych działań. Dlatego upowszechniła się opinia, że mamy do czynienia wyłącznie z akcją odstraszającą.

Jednak wydarzenia 2021 r. wskazują na to, że banki mogą pozywać klientów, którzy sądownie unieważnili umowy. Nie wiemy tylko, jaką skalę obierze to zjawisko.