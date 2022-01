Lada dzień decyzja o stopach procentowych. Raty kredytów już wzrosły, a czeka nas kolejna podwyżka

We wtorek 4 stycznia spodziewana jest kolejna, czwarta z rzędu, decyzja Rady Polityki Pieniężnej o podniesieniu stóp procentowych. Jest to jeden ze sposobów walki z inflacją. O tym, dlaczego manewrowanie wysokością stóp procentowych jest narzędziem antyinflacyjnym, piszemy w tym artykule.

Stopy procentowe. Podwyżka jedna za drugą

Przez 9 lat RPP nie podnosiła stóp. Jeśli posiedzenie kończyło się decyzją o ich zmianie, to było to wyłącznie obniżenie ich, w efekcie czego doszły do historycznie niskich poziomów. W ostatnich latach kredyty były wyjątkowo tanie, co stanowiło zachętę do ich zaciągania. To się jednak skończyło, gdyż w październiku zeszłego roku rozpoczęła się seria podwyżek stóp procentowych. Pierwsza podwyżka była symboliczna i wyniosła 0,4 pkt proc. W listopadzie RPP ogłosiła podniesienie stóp o 0,75 pkt proc., a w grudniu – o 0,5 pkt proc.