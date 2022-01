Planujesz przelew? Lepiej się pospiesz, zbliża się przerwa w pracy systemu Elixir

Nadchodzące Święto Trzech Króli, które co roku obchodzone jest 6 stycznia, to także dzień ustawowo wolny od pracy. W takie dni – o czym przypomina Krajowa Izba Rozliczeniowa – system rozliczeniowy Elixir, obsługujący przelewy międzybankowe w złotych, ma przerwę w standardowym funkcjonowaniu.

6 stycznia nie będzie więc tradycyjnych trzech sesji (jak dzieje się to od poniedziałku do piątku), dlatego też wszystkie ważne przelewy należy wysłać jeszcze w środę 5 stycznia. Kluczowa jest jeszcze godzina wysłania przelewu: jeżeli zależy nam, by przelew dotarł przed 6 stycznia, to najlepiej wykonać go przed godziną 16. Przelewy zlecone po godz. 16 trafią do odbiorców dopiero w piątek 7 stycznia.

Przerwa w obsłudze przelewów. Są wyjątki

W czwartek 6 grudnia to ograniczenie będzie dotyczyło jednak wyłącznie przelewów w złotych. Choć system Elixir będzie mieć przerwę, dalej działał będzie Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro. Euro Elixir będzie działał zgodnie ze zwykłym harmonogramem.

Jest też furtka dla tych, którzy zapomną zlecić przelew w środę, a będzie im zależało na tym, by dotarł 6 stycznia do odbiorcy. Dalej działać będzie system płatności natychmiastowych Express Elixir, który obsługuje przelewy w trybie ciągłym – 24/7/365, także w weekendy i święta.

