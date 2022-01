Zamieszanie z pensjami nauczycieli. Rząd zwołał konferencję, wyjaśnienia o „nieścisłościach”, padły przeprosiny

Po serii doniesień o tym, że nauczyciele czy policjanci otrzymali w 2022 roku mniejsze wynagrodzenia, rząd zwołał konferencję prasową w tej sprawie. Jako winowajcę wskazywano Polski Ład i zmiany, które przyniósł ten program. Na briefingu pojawili się rzecznik rządu Piotr Müller oraz wiceministrowie Błażej Poboży (wiceminister w MSWiA), Jan Sarnowski (wiceminister finansów) i Tomasz Rzymkowski (wiceminister edukacji i nauki).

Zamieszanie z pensjami nauczycieli. Müller: Chciałem przeprosić te osoby

Jak uzasadniał Müller, podniesiono kwotę wolną od podatku i drugi próg podatkowy, dlatego też pojawiły się pewne problemy przy wyliczaniu m.in. należności. – Dlatego też w takim okresie przejściowym, gdy wchodzi taka duża reforma, pewne zmiany czy nieścisłości wychodzą. Za co chciałem też w tym miejscu przeprosić te osoby, które spotkały się z takimi chwilowymi niedogodnościami, bo te środki finansowe otrzymają – mówił rzecznik rządu.

Müller zapewnił, że te nieścisłości zostaną „niezwłocznie skorygowane” i w lutym wiele osób otrzyma już wyższe wynagrodzenie. – Chciałbym zadeklarować, że będą one (pensje – red.) wyrównane w kolejnym miesiącu, w lutym. Tak, aby ta generalna i nadrzędna zasada dotykała wszystkich obywateli, w tym funkcjonariuszy służb mundurowych, by te osoby zarabiające do 12,8 tys. zł na Polskim Ładzie nie straciły (...), a te, które zarabiają mniej, wręcz zyskają – powiedział natomiast Poboży i dodał, że jeżeli zajdzie taka konieczność, to pojawią się nowe mechanizmy „korekcyjne”.

Co z pensjami nauczycieli? Wiceminister o wątku dodatku funkcyjnego

Z kolei wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski przedstawił dane dla nauczycieli, które już wcześniej publikowało Ministerstwo Finansów, dotyczące tego, jak nauczyciele mają skorzystać na Polskim Ładzie. – Większość nauczycieli dostała (w styczniu – red.) takie samo wynagrodzenie jak w grudniu. Korekta, która wynikała z różnicy między styczniowym a grudniowym, ma inne podstawy aniżeli kwestie podatkowe – powiedział.

– Dodatek funkcyjny, który dany nauczyciel miał na dany rok kalendarzowy, kończył się w grudniu. I jednostki samorządu terytorialnego te dodatki przyznają w kolejnych dniach nowego roku – tłumaczył Rzymkowski, zaznaczając, że przyznanie tych dodatków w lutym będzie zawierać też korektę względem stycznia.

Wiceminister finansów Sarnowski zapewniał z kolei: – Ministerstwo wyda rozporządzenie dotyczące rozliczania zaliczek. Dla osób, które zarabiają do 12 800 zł brutto, które miałyby zapłacić wyższe zaliczki, pracodawca zastosuje zeszłoroczną zaliczkę. Nadpłata będzie naliczona na poczet zaliczki za luty 2022 r.

