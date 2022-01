Fuzja Orlenu z Lotosem. Fala krytyki oparta na niedopowiedzeniach

Fuzja Orlenu z Lotosem wzbudza wiele emocji. Koncentracja dwóch największych koncernów petrochemicznych w Polsce zostanie jednak dziś przypieczętowana. PKN Orlen ma przedstawić oferentów na zakup 80 proc. stacji benzynowych Grupy Lotos oraz części rafinerii w Gdańsku. Właśnie wokół tych dwóch tematów w ostatnich dniach narosło wiele półprawd i niedopowiedzeń.

Orlen sprzedaje część Lotosu, bo tak kazała Komisja Europejska

Zgodę na połączenie dwóch tak dużych koncernów musiały zaakceptować europejskie organy antymonopolistyczne. Komisja Europejska odniosła się do wniosku PKN Orlen i wydała zgodę na fuzję dwóch koncernów, ale przedstawiła środki zaradcze, które miały zapobiec powstaniu monopolisty na rynku nie tylko polskim, ale także w całym regionie Europy Środkowo-wschodniej.

W ramach tak zwanych środków zaradczych przed monopolem Komisja Europejska nakazała spółce PKN Orlen sprzedać 30 proc. udziałów w należącej do Grupy Lotos rafinerii w Gdańsku, 80 proc. stacji benzynowych przejmowanego Lotosu, a także część infrastruktury logistycznej. Był to warunek, bez którego KE nie wydałaby w ogóle zgody na tego typu transakcję. Europejskie organy antymonopolowe zgodziły się na wniosek Orlenu złożony w listopadzie 2021 r. o przedłużenie terminu zgłoszenia kupców na wskazane aktywa do 14 stycznia, czyli do najbliższego piątku.