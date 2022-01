Tarcze antyinflacyjne nie rozwiązują problemu. Ekonomiści komentują program Morawieckiego

– Z inflacją trzeba walczyć, a nie tylko osłaniać się przed jej skutkami. Kolejne tarcze oznaczają, że rząd chce osłabić inflację w oczekiwaniu, że ona sama przejdzie – mówi w rozmowie z Wprost ekonomista Witold Orłowski.

Przyznaje, że w ogłoszonej we wtorek tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 zaskoczyło go to, że rząd postanowił obniżyć podatki, które wymagają zgody Komisji Europejskiej.

– Bez zgody KE nie można obniżyć VAT na paliwa. Można za to obniżyć akcyzę. Jeśli rząd obniży VAT wbrew stanowisku KE, może to być, choć oczywiście nie musi, kolejny powód do sporu i groźby wstrzymania wypłat dla Polski – zauważa ekonomista.

Dlaczego więc rząd uparł się przy rozwiązaniu, którego przyszłość jest tak nie pewna? – Może to być pretekstem do tego, by wycofać się z obiecanej podwyżki pod pozorem, że rząd chciał pomóc, ale nie było zgody Brukseli – zastanawia się nasz rozmówca.

Niższy VAT na nawozy to za mało, by spowolnić wzrost cen

Dla Jakuba Borowskiego, głównego ekonomisty Banku Credit Agricole, zaskoczeniem było obniżenie VAT na nawozy. Ich ceny bardzo poszły do góry i spowodują podwyżki cen żywności na całym świecie, ale manewrowanie podatkiem od towarów i usług w symbolicznym stopniu przełoży się na spadek cen żywności. – Biorąc pod uwagę wzrost cen nawozów, który jest kilkakrotnie większy niż możliwy spadek ceny z powodu obniżki BAT, oraz to, że na finalną cenę detaliczną nie mamy wpływu, bo decyduje o tym globalny rynek, obniżenie VAT-u niewiele zmieni – mówi Jakub Borowski.

Analitycy Credit Agricole przeanalizowali, jak czasowe ograniczanie VAT-u na żywność w różnych krajach wpłynęło na inflację. – Opierając się na doświadczeniach innych państw, przyjęliśmy, że obniżka VAT zrealizuje się w 50 proc., a powrót do poprzedniej stawki w 90 proc. przeniesie się na cenę w sklepach. Presja kosztowa i klimat inflacyjny nie dają podstaw, by myśleć, że wszyscy sprzedawcy i sieci handlowe zdecydują się na pełne przełożenie obniżki VAT na ceny. Przy okazji obniżenia podatku, podniosą nieco ceny, a gdy VAT wróci do poprzedniego poziomu, ceny tych towarów będą wyższe niż przed obniżką z początku tego roku – wyjaśnia Jakub Borowski.