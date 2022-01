Bon turystyczny nadal działa. Poznaliśmy zaskakujące dane

Bon turystyczny, czyli wakacyjne 500+, nadal obowiązuje. Rządowe wsparcie dla przedsiębiorców z branży, która była jedną z najbardziej poszkodowanych przez lockdowny, miało zachęcić Polaków do wybierania polskich hoteli i kurortów. W efekcie miało to, chociaż częściowo pomóc odbudować się po miesiącach zamknięcia.

2 miliardy złotych na bon turystyczny

Polska Organizacja Turystyczna, która jest operatorem świadczenia wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki poinformowały, że rząd przeznaczył na ten cel już 2 miliardy złotych. Nie wszyscy bowiem zdają sobie sprawę, ale bon nadal działa i ciągle można z niego korzystać.

– Polski Bon Turystyczny, czyli jeden z głównych instrumentów wypracowanych w celu ożywienia turystyki odniósł olbrzymi sukces nie tylko w wymiarze społecznym, ale i gospodarczym. 2 miliardy złotych stanowią kwotę, która wpłynęła do polskich przedsiębiorców oraz pozwoliła wielu z nich utrzymać się w czasach tak zwanej turystyki niepewności. Bon spełnił swoją rolę również w sferze patriotycznej, ponieważ Polacy na nowo zakochali się w swojej ojczyźnie, odkryli nowe, nieznane dotąd miejsca i tę miłość do własnego kraju przekazują także swoim dzieciom. Spodziewamy się, że nawet po zakończeniu programu polskie rodziny będą chętnie spędzać wakacje w Polsce – mówi Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Kto może skorzystać z bonu?

Świadczenie objęte są wszystkie dzieci, na które przysługuje popularne 500+. Ich rodzice i opiekunowie mogą zgłaszać się o przyznanie jednorazowego świadczenia, które pozwoli w zorganizowaniu wyjazdu na wakacje lub ferie zimowe. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Bon turystyczny przedłużony

Jeszcze do niedawna bon obowiązywał do marca 2022 roku. 20 grudnia 2021 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw. To właśnie ten akt prawny sprawił, że działanie bonu zostało wydłużone aż do grudnia 2022 roku. Oznacza to, że zainteresowani rodzice mogą z niego skorzystać nie tylko w podczas nadchodzących ferii zimowych, ale także w ramach wyjazdów na długie weekendy, czy wakacje. Część z zainteresowanych może się jeszcze załapać na wyjazdy pod koniec roku.

