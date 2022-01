Maląg o 14. emeryturze. „Od początku takie były założenia. Sytuacja jest analizowana”

– 13. emerytura to świadczenie, które na stałe będzie trafiało do naszych kochanych seniorów. Od samego początku 14. emerytura była jednorazowa. Takie były założenia – powiedziała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia. – Sytuacja jest cały czas analizowana. Jest to związane m.in. z rosnącą inflacją. Nie ma jednak jeszcze w tej sprawie decyzji – dodała jednak. Daje to seniorom jednak cień nadziei, że świadczenie zostanie wypłacone. Z niedawnych wypowiedzi polityków Zjednoczonej Prawicy można było bowiem wywnioskować, że na wypłatę „czternastki” nie ma szans.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy zdominowany przez jeden rodzaj wypłaty

Minister rodziny odniosła się także do najnowszego programy socjalnego wprowadzonego w ramach Polskiego Ładu. Chodzi o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli dopłatę w wysokości 500 zł przez dwa lata, bądź 1000 złotych przez rok na drugie dziecko, które ukończyło 12 miesiąc, ale jest młodsze niż 36 miesięcy. Minister Marlena Maląg zdradziła, ilu rodziców złożyło już wnioski o wypłatę świadczenia.

– W tym momencie mamy wnioski na ponad 330 tys. dzieci. Cały czas przypominamy o tym rodzicom. Zachęcamy do najszybszego składania wniosków, aby te środki mogły szybko trafić na konta. Spodziewamy się, że do końca stycznia wpłynie około 400 tys. zgłoszeń, a do końca roku aż 615 tys. – powiedziała.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej przyznała także, że znakomita większość rodziców wybiera formę wypłacania świadczenia przez rok.

– 90 proc. rodziców wybiera formę roczną, czyli po 1000 zł przez rok. ZUS ma dwa miesiące na zrealizowanie wypłat. Można się spodziewać, że pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec lutego – powiedziała.

