Unikatowe przedmioty związane z The Beatles na aukcji. Jest jeden haczyk

Niezwykła gratka dla fanów The Beatles i Johna Lennona. Najstarszy syn muzyka – Julian Lennon – postanowił wystawić na aukcje kilka przedmiotów związanych z legendarnymi muzykami. Rzecz w tym, że fizycznie nadal pozostaną one w jego kolekcji. Jak to możliwe?

Szał na NFT. Do kupienia też pamiątki po Beatlesach

Okazuje się, że syn muzyka faktycznie stworzył aukcje, ale są to oferty kupna NFT, czyli cyfrowych tokenów potwierdzających własność. To jeden z najnowszych trendów w świecie technologii, który zyskuje w ostatnim czasie na ogromnej popularności. To swego rodzaju cyfrowy certyfikat własności, który może być dowolnie sprzedawany lub przekazywany innej osobie. Kupujący ma jednak pewność, że jego certyfikat jest unikatowy i nie da się go skopiować.

NFT zyskuje na ogromnej popularności. W ostatnich miesiąca dzięki tej formie cyfrowej certyfikacji artyści z całego świata zarobili już miliony dolarów. Zdarzały się aukcje, których ceny były tak wysokie, że zwracały uwagę nie tylko zwolenników NFT, ale całego świata.

Na sprzedaż w tej formie zostały wystawione m.in. ręczne notatki, które powstały podczas tworzenia jednego z największych hitów – Hey Jude, czy charakterystyczny, czarny płaszcz Johna Lennona, który muzyk nosił na planie Help!. Cena wywoławcza za notatki to 30 tys. dolarów, ale autor aukcji liczy, że finalna kwota będzie co najmniej dwukrotnie wyższa.

Aukcje ruszą 7 lutego, a część z zysków ma trafić na konta należącej do Juliana Lennona fundacji White Feather Foundation. Środki te zostaną wykorzystane m.in. na wyzerowanie wpływu całego procesu aukcyjnego na środowisko naturalne.

