Ostatnie dni na złożenie wniosku o dodatek osłonowy. A co po tym terminie?

Do końca stycznia można składać wnioski o dodatek osłonowy. Pieniądze zostaną wypłacone w dwóch ratach: pierwsza zostanie wypłacona do 31 marca 2022 roku, druga do 2 grudnia 2022 roku. Jeśli ktoś zapomni złożyć wniosek do końca stycznia, nic straconego, może to zrobić do końca października. W takiej sytuacji cały dodatek zostanie wypłacony od razu, ale nie nastąpi to szybko: w przepisach mowa jest o tym, że jedna rata zostanie wypłacona do 2 grudnia.

Dodatek osłonowy 2022. Wniosek złożysz w urzędzie gminy

Organem odpowiedzialnym za przyznawanie dodatku osłonowego jest urząd gminy odpowiedni dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Wysokość dodatku osłonowego będzie uzależniona od trzech czynników – liczby osób w gospodarstwie domowym, wysokości dochodów na członka rodziny i rodzaju stosowanego opału. „Oznacza to wsparcie w wysokości ponad 4 mld zł dla blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Dodatek osłonowy wraz z obniżkami podatku VAT oraz akcyzy na paliwo, gaz i energię, jest elementem tarczy antyinflacyjnej i realnym wsparciem dla obywateli” – czytamy na stronie rządowej.

Wysokość dodatku osłonowego 2022 i kryterium dochodowe:

dopłata 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie,

dopłata 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,

dopłata 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,

dopłata 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Nieco wyższy dodatek osłonowy otrzymają osoby, które ogrzewają domy węglem:

dopłata 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie,

dopłata 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,

dopłata 1062,5 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,

dopłata 1437,5 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Przekroczenie wysokości progu dochodowego nie powoduje wykluczenia z programu wsparcia. Zastosowana zostanie zasada „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie będzie wypłacane dopiero w momencie, kiedy po uwzględnieniu przekroczenia, do wypłaty pozostanie mniej niż 20 zł.

