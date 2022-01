Uwaga! TVN: Kolejki po żywność coraz dłuższe. „Powiedziała, że nie jadła od trzech dni"

– Dzisiaj ludzie biorą wszystko, co jest. Jeszcze kilka miesięcy temu tak nie było – mówi prezes Fundacji „Weź, pomóż” Jan Piontek. I dodaje: – W sytuacji, gdy inflacja idzie jak ekspres, to tych ludzi będzie coraz więcej. Kolejka po żywność, którą rozdają wolontariusze wrocławskiej fundacji „Weź, pomóż”, ciągnie się przez kilkaset metrów. Ludzi, którzy potrzebują pomocy, jest więcej niż gdy wybuchła pandemia. Przez ostatni miesiąc do kolejki dołączyło 400 osób, a w styczniu 2022 roku liczba potrzebujących przekroczyła 3 tysiące.

– Prosić o pomoc, to nie jest wstyd. Wstydem byłoby to, gdyby dziecko nie miało co jeść. Gdyby nie ta pomoc, to byłoby ciężko. Z jednej pensji ciężko byłoby wyżyć. Większość pieniędzy pochłaniają rachunki – mówi pani Dominika, którą dziennikarze Uwagi! TVN spotkali w kolejce. – Pracuję, ale to nie wystarcza na wszystkie rachunki i kredyt. Przez te podwyżki jest naprawdę ciężko. Dzieciom nie mówię, skąd mamy jedzenie, mówię, że idę na zakupy i już – przyznaje pani Magda.

„Bieda to brak nadziei”

– Była u nas pani, która powiedziała, że nie jadła trzy dni. Serce się kraje. Przychodzą ludzie, którzy nawet za chleb dziękują i byliby gotowi całować za niego po rękach. Widać, że społeczeństwo ubożeje i jest coraz więcej potrzebujących – opowiada Małgorzata Krysiak, jedna z wolontariuszek fundacji.

Pani Małgorzata po tym, jak pół roku temu przeszła COVID i straciła pracę, też była zmuszona stanąć w kolejce po żywność. Gdy ludzi zaczęło przybywać, postanowiła zostać wolontariuszką fundacji. – Bieda jest cicha, ludzie się wstydzą poprosić o pomoc. Bieda to jest brak nadziei na jutro – mówi kobieta. – Przybywa coraz więcej nowych twarzy: dużo seniorów, samotnych matek, które muszą wykarmić dzieci. Coraz więcej ludzi staje przed wyborem – opłacić rachunki czy kupić jedzenie. Te ludzkie dramaty są naprawdę straszne – dodaje pani Małgorzata.

„Jedni mają większe szczęście niż inni”

Kolejka ustawia się przed siedzibą fundacji „Weź, pomóż” trzy razy w tygodniu. Wydawanie trwa kilka godzin, później wolontariusze ruszają w miasto, by wesprzeć tych, którzy w kolejce nie mogą się pojawić, bo nie wychodzą z domu. Razem z prezesem fundacji dziennikarze programu Uwaga! TVN pojechali dostarczyć paczkę 4-osobowej rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem. – To jest rodzina, w której mąż ciężko pracuje, żeby utrzymać dom. To są normalni ludzie, jak każdy z nas, tylko jedni mają większe szczęście niż inni – mówi Jan Piontek.

– Jeszcze rok temu 200 złotych starczało nam na tygodniowe wyżywienie, teraz za 400 złotych jest ciężko. Pomoc od fundacji jest tym, co pozwala nam spiąć domowy budżet – mówi pani Beata. Reporterzy wspomnianego programu odwiedzili także 8-osobową rodzinę, która poprosiła fundację o pomoc. – Budżet domowy rujnują teraz ceny żywności i opłaty za prąd, które przy tylu osobach i tak dużym domu, wzrosły o 100 procent. Są takie miesiące, że muszę decydować, któremu dziecku kupię kurtkę, a któremu nie – przyznaje pani Aneta.