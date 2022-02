Kaucja na butelki stanie się faktem. Jest projekt ustawy, która ma zmniejszyć ilość plastiku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, aby z początkiem 2023 roku ruszył w Polsce system kaucyjny, który obejmie opakowania z tworzyw sztucznych po napojach o pojemności do 3 litrów oraz opakowania szklane po napojach o pojemności do 1,5 litra. Gotowy jest już projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach. Z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji wynika, że przepisy trafiły do konsultacji publicznych i uzgodnień, które mają potrwać 30 dni.

Zmiany są potrzebne, by dostosować regulacje obejmujące gospodarkę opakowaniami i odpadami opakowaniowymi do wymagań tzw. dyrektywy SUP, czyli dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Wymaga on od państw członkowskich, by do 2025 roku wprowadziły system selektywnego zbierania butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów wraz z ich zakrętkami i wieczkami na poziomie 77 proc. w 2025 roku, a w 2029 roku ma on wzrosnąć do 90 proc.

Co przewiduje projekt ustawy o gospodarce odpadami?

„Przez system kaucyjny należy rozumieć system, w którym przy sprzedaży napojów w opakowaniach pobierana jest opłata, która jest zwracana w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych bez konieczności okazania paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji. Nieodebrana przez konsumentów kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego" – wyjaśniają autorzy projektu.

System obejmie butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów oraz dla butelki szklane po napojach do 1,5 litra. Opakowania szklane jednorazowego użytku są zbierane w ramach systemów gminnych, dlatego nie zostaną objęte systemem kaucyjnym.

Projekt ustawy nakłada nowe obowiązki na firmy wprowadzające do obrotu napoje w opakowaniach. To one będą zobowiązane do selektywnego zbierania opakowań, odbierania ich i transportu do producenta lub do zakładu przetwarzania.

Gdzie oddamy butelki i jaką kaucję zapłacimy?

Jaka będzie wysokość kaucji? Projekt tego nie przesądza, lecz daje wolną rękę przedsiębiorcom. „Należy jednak spodziewać się, że kwota kaucji zostanie ustalona przez podmiot reprezentujący na optymalnym poziomie zachęcającym do zwrotu przez konsumentów opakowań bez nadmiernego podniesienia ceny produktu” – napisano.

Do odbierania butelek objętych systemem kaucyjnym i zwrotu kaucji mają być zobowiązane wszystkie sklepy o powierzchni powyżej 100 m kw. Mniejsze sklepy będą mogły odbierać butelki i zwracać kaucję dobrowolnie. Wszystkie punkty sprzedaży będą za to obowiązane pobierać kaucję.

