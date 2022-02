Chiński nowy rok przyniósł wzrosty na giełdach. Dziś ważne dane EBC

Jeśli ktoś sądzi, że bardzo silne wzrosty obserwowane na amerykańskim rynku akcji w trakcie 2 ostatnich sesji stycznia były tylko „podciąganiem” cen mającym na celu uniknięcia ustanowienia przez Nasdaq Composite nowego 50-letniego rekordu styczniowej słabości (co się udało), to we wtorek mógł się zdziwić, gdy główne indeksy po raz trzeci z rzędu wzrosły (DJIA +0,78 proc., S&P 500 +0,69 proc., Nasdaq Composite +0,75 proc.). Opublikowane wczoraj informacje o spadku wartości wskaźnika koniunktury w przemyśle przetwórczym Stanów Zjednoczonych ISM Manufacturing do najniższego poziomu od listopada 2020 (57,6 pkt) przy równoczesnym wzroście wskaźnika cen w przemyśle do 76,1 pkt najwyraźniej nie zrobiły na inwestorach większego wrażenia.

Ten 3-sesyjny ruch w górę na S&P 500 o łącznie +5,1 proc. był najsilniejszym od tego z początku listopada 2020, który inicjował początek kolejnej fali hossy. Dziś rano ceny kontraktów na S&P 500 i Nasdaq 100 nadal rosły (o odpowiednio +0,52 proc. i +1,18 proc. około godz. 9.). Oczywiście pomimo ostatniego odbicia sytuacja techniczna szczególnie Nasdaqa uległa w styczniu zdecydowanemu pogorszeniu – indeks ten jest od 2 tygodni pod swoimi średnimi 50-sesyjną (14740 pkt; opadającą od początku roku) i 200-sesyjną (15115 pkt; która uległa w styczniu wypłaszczeniu). Przełamanie tej poważnej strefy oporu w najbliższych dniach wydaje się raczej mało prawdopodobne.

Chiński nowy rok

W rejonie Azji i Pacyfiku nadal wiele rynków było zamkniętych z powodu obchodów nowego roku kalendarza księżycowego (roku Tygrysa). Na czynnych giełdach najsilniej zwyżkował japoński Nikkei 225 (+1,68 proc.). Podobnie jak w przypadku Nasdaq-a sytuacja techniczna tego indeksu – znajdującego się poniżej spadających średnich 50- i 200-sesyjnych – nie jest zbyt optymistyczna i poważny poziom oporu można umieścić w okolicach 28000 pkt. Przez chwilę na najwyższy poziom od 2 lat wyszedł główny indeks giełdy na Filipinach, ale później ta zwyżka została zgaszona.

Giełdy w Europie złapały oddech

Giełdy w Europie otworzyły się na plusach (na początku sesji +0,43 proc., DAX +0,47 proc., CAC 40 +0,32 proc.). Rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych nie notowały większych zmian, pozostają lekko poniżej poziomu cyklicznego szczytu z połowy stycznia. Na rynkach towarowych nadal zwracały uwagę nowe najwyższe od 2015 roku ceny kontraktów na żywiec wołowy („live cattle”). W sposób bardzo przypominający odbicie cen akcji w górę z ostatnich sesji kurs EUR/USD rósł dziś rano czwartą sesję z rzędu, a kurs USD/JPY spadał w tym samym okresie (amerykański dolar umacnia się wraz ze słabnięciem rynku akcji i odwrotnie). Kurs BTC/USD spadał dziś rano o 0,76 proc.

Czytaj też:

Złoty dalej się umacnia. Euro po 4,70 to już na szczęście przeszłość